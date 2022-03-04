НАТО відмовилося запровадити безпольотну зону над Україною.

Альянс вважає, щопряме втручання призведе до ширшої, ще жорстокішої європейської війни, яка поки що обмежується наступом Росії на свого сусіда.

НАТО не закриватиме повітряного простору над Україною. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Єнса Столтенберґа.

Учасники засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у п'ятницю, четвертого лютого, відхилили вимогу України щодо заборонених для польотів зон, заявивши, що вони посилюють підтримку, але пряме втручання призведе до ширшої, ще жорстокішої європейської війни, яка поки що обмежується наступом Росії на свого сусіда.

За словами Столтенберґа, запровадження безпольотної зони над Україною силами НАТО означало б, що літаки Альянсу збивали б російські літаки, що сприяло б ескалації конфлікту. «Союзники згодні, що ми не повинні допускати, щоб літаки НАТО літали біля повітряного простору України, а війська НАТО діяли на території України», – заявив Столтенберґ.

«Ми розуміємо відчай [української сторони], але ми також віримо, що якщо ми запровадимо [безполітну зону над Україною], то це може призвести до повномасштабної війни в Європі, в якій братиме участь набагато більше країн і яка принесе набагато більше страждань», – додав генсек НАТО.

У конференції НАТО в режимі відеозв’язку взяв участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У своєму виступі він закликав своїх колег з країн-членів Альянсу не дозволяти Путіну «перетворити Україну на Сирію». «Дійте вже, поки не буде запізно», — заявив він.

Столтенберґ відповів Кулебі, що НАТО розуміє відчай України. Він назвав війну Росії в Україні «жахливою» і попередив, що найгірше ще попереду, оскільки Росія застосує важчу зброю. Утім генсек Альянсу зазначив, що втручання НАТО зробить ризик ескалації занадто великим.