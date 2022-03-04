У Львові не працюють стаціонарні телефони й лінії 101, 103 і 112.

У Львові не працюють стаціонарні телефони. Також не працюють лінії 101, 103 і 112, – повідомляє Львівська міська рада. «Фіксуємо несправну роботу стаціонарних телефонів у Львові. Наразі неможливо здійснити вхідні та вихідні дзвінки між стаціонарними та мобільними операторами», – йдеться у повідомленні.

 

 

Також не працює лінія швидкої допомоги 103. Викликати допомогу на Львівщині можна за номерами телефонів: +380679058744; +380679058561

 

Викликати ДСНС можна за номерами:

 

для абонентів Київстар +380969632583

для абонентів Lifecell +380639815841 та +380639812547

для абонентів Vodafon +380995218203

 

Замість лінії 112 можна набирати також багатоканальний номер +380322596031 Наразі він працює.

 

Резервні номери виклику поліції у Львові (замість 102):

 

0963225167

0680205581

0680971708

0989579718

0683109186 

098182890

 

04.03.2022

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