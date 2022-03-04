У Львові не працюють стаціонарні телефони й лінії 101, 103 і 112.

У Львові не працюють стаціонарні телефони. Також не працюють лінії 101, 103 і 112, – повідомляє Львівська міська рада. «Фіксуємо несправну роботу стаціонарних телефонів у Львові. Наразі неможливо здійснити вхідні та вихідні дзвінки між стаціонарними та мобільними операторами», – йдеться у повідомленні.
Також не працює лінія швидкої допомоги 103. Викликати допомогу на Львівщині можна за номерами телефонів: +380679058744; +380679058561
Викликати ДСНС можна за номерами:
для абонентів Київстар +380969632583
для абонентів Lifecell +380639815841 та +380639812547
для абонентів Vodafon +380995218203
Замість лінії 112 можна набирати також багатоканальний номер +380322596031 Наразі він працює.
Резервні номери виклику поліції у Львові (замість 102):
0963225167
0680205581
0680971708
0989579718
0683109186
098182890
04.03.2022