Дев'ятий день. Вогонь на АЕС

14:07 Російське командування вже використало 95% підготовлених батальйонно-тактичних груп і потребує термінового підтягування резерву, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

13:54 Російські військовики взяли під контроль телевізійну вежу Мелітополя і почали трансляцію російських телеканалів, повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

13:33 Противник зазнає втрат і перекидає додаткові резерви, котрі планував би використати на більш важливих для себе напрямках, повідомив на брифінгу радник керівника ОП Олексій Арестович. "Героїчна оборона Охтирки і Харкова примусила ворога зупинитися в напрямку розвитку головного удару", – уточнив він.

13:05 Лукашенко продовжує переконувати, що Білорусь не візьме участь в російській агресії на Україну, бо це, мовляв оголить західні кордони країни і спровокує НАТО напасти: "Та гібридна війна, яка розгорнута проти Білорусі, особливо санкційна війна в економіці та фінансах, – це надовго. Вони вчепилися залізобетонно. Про що ми сьогодні дві години із президентом Путіним говорили. Вони вчепилися і не відпустять, поки, як їм здається, з нами не розберуться. Ви ж зрозумієте. Вони штовхають нас у війну в Україні. Якби тільки ми втрутилися зараз у цей конфлікт, де на нас не чекають, – це був би для них подарунок"

12:43 Російські підрозділи почали вступати у Миколаїв. Як повідомив голова ОДА Віталій Кім, бій іде з боку Вітовського району. "По Прибузькому розбили цілу купу техніки. Із Баштанки техніка також починає пересуватися. Тому розслабляємося, видихаємо. Палимо техніку", - прокоментував Кім.

12:31 Згідно з уточненою інформацією від ДСНС, унаслідок бомбардування російською авіацією Чернігова загинуло 47 осіб. Врятували 18 людей.

12:22 Начальники мобілізаційних відділів Росії отримали наказ звірити облікові картки військовослужбовців запасу, а ті мають з'явитися до мобілізаційних відділів. Копію цього наказу опублікував російський опозиціонер Михайло Ходорковський. "Війна прийшла до Москви", - прокоментував він.

11:59 Російські війська обстріляли Житомир. Як повідомив міський голова Сергій Сухомлин, одна з ракет влучила в будівлю школи №25 - половину будівлі зруйновано.

11:47 У Брюсселі почалася позачергова зустріч Північноатлантичної ради. Запрошені також Фінляндія і Швеція, які не є членами НАТО, і Україна.

11:19 Під Волновахою збили штурмовик Су-25. Льотчик катапультувався, повідомили у Повітряних силах.

11:07 Ґосдума Росії у п'ятницю прийняла закон, котрий фактично забороняє поширювати інформацію про війну в Україні. За "завідомо неправдиві фейки" - штраф 0,7-1,5 мільйона рублів або до 3 років колонії. За антивоєнні заклики - від 100 до 300 тисяч рублів штрафу або до 3 років колонії. Не допустимо ставити під сумнів вкористання російських військ "для захисту інтересів Росії, підтримки миру і безпеки або за дискредитацію такого використання". За схвалення антиросійських санкцій - штраф до 0,5 мільйона рублів або до 3 років колонії.

10:58 Олексій Резніков: "Я чудово розумію. Усі стомлені, багато людей виснажені, шоковані втратами. Попереду ще дуже складний період. Нам знадобиться багато сил і витримки. Але хочу сказати усім. Українці – ви неймовірні! Ворог спантеличений і наляканий. Ми його ще не перемогли. Але цей час невідворотньо наближається. Кремлівські щури вже тремтять. Частина активно шукає спосіб втекти. Вся Україна успішно перебудовується для життя в умовах оборони. Допомога надходить у промислових обсягах, ця робота вже налагоджена. Ми захистимо нашу країну і залишимо її майбутнім поколінням квітучою, успішною, кращою, ніж була".

10:46 Російська армія продовжує готуватися до висадки морського десанту в районах Затока, Чорноморськ. Прикриття груп здійснює загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група. Крім того, на чорноморському узбережжі відмітили залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття забезпечували винищувачі Су-30СМ, повідомили у Генштабі ЗСУ.

10:35 Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Ґрем вербалізував у своєму твіттері те, про що думають мільярди людей на Землі – що єдиним способом зупинити війну в Україні є "завалити того хлопця": Чи є Брут у Росії? Чи є успішніший полковник Штауффенберг в російській армії? Єдиний спосіб покласти на це кінець — це щоб хтось у Росії завалив того хлопця. Ви надасте своїй країні і всьому світу велику послугу. Єдині люди, які можуть це виправити, це російський народ. Легко сказати важко зробити." І потім додав: "Якщо ви не хочете все життя жити в темряві, бути ізольованими від решти світу в крайній злиднях і жити в темряві, вам потрібно зробити крок назустріч."

10:25 The Times пише про три спроби замаху на Зеленського за останній тиждень: два – найманцями приватної військової компанії "Ваґнер" та один – чеченським спецназом.

Всі замахи зірвали інформатори з ФСБ, які виступають проти війни в Україні. Джерело видання, близьке до угруповання "Ваґнеру" назвало "неймовірним" рівень поінформованості служби безпеки президента щодо операції.

10:19 Олексій Резніков: "У ці години та дні відбувається злам ситуації. Час зламу потребує зібраності, особливої концентрації. Наші захисники і захисниці зупинили ворога на більшості напрямків. На деяких Збройні сили здійснили успішний контрнаступ".

09:55 Королева Великобританії Єлизавета II зробила "щедру пожертву" для підтримки людей, які рятуються від війни Росії проти України. Про це повідомили в "Комітеті з надзвичайних ситуацій при стихійних лихах" (DEC), який об'єднує 15 провідних благодійних організацій Великобританії, що займаються збором коштів для реагування на стихійні лиха за кордоном. Королева наказала не розголошувати подробиць про розмір благодійності.

08:59 Генеральний штаб ЗСУ повідомив про те, що Росія ввела у наступ уже другі ешелони своїх військ.

На Слобожанському напрямку ворог силами до шістнадцяти БТГр проводить наступальну операцію, зосереджуючи зусилля на напрямку Новомосковська. Блокує Харків з півночі. Захопив Балаклею. Противник не досягнув успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зіньківа. На Донецькому напрямку угрупування ворога силами 1 та 2 армійських корпусів і семи БТГр продовжує наступальні дії на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках, вийшло до населеного пункту Новоолександрівка. Маючи значну перевагу в техніці, противник оточив Маріуполь. На Луганському напрямку веде бойові дії в напрямку н.п. Старобільськ. На Таврійському напрямку противник, силами до п’ятнадцяти БТГр зосередив зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів у складі до БТГр продовжує наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь. Повідомляється, що в операцію ввели десантно-штурмові підрозділи ворога у напрямку на Миколаїв.

08:43 Наразі охолодження ядерного палива на енергоблоках Запорізької АЕС забезпечується проєктними системами енергоблоків згідно з вимогами технологічних регламентів безпечної експлуатації. Втрата можливості охолодження ядерного палива призведе до значного радіоактивного викиду у довкілля. "За наслідками така подія може перевищити всі попередні аварії на АЕС, включно з аварією на Чорнобильській АЕС та АЕС Фукусіма-Даїчі", - заявили у Держатомрегулюванні. На майданчику ЗАЕС також розташоване сховище відпрацьованого ядерного палива, пошкодження якого теж призведе до радіоактивного викиду.

07:34 МАГАТЕ запустило екстрений центр надзвичайних ситуацій у режимі цілодобового реагування через серйозну ситуацію на АЕС в Україні.

07:13 У Держатомрегулюванні заявили, що енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність, наявні ушкодження оббудови реакторного відділення енергоблока №1, які не впливають на безпеку енергоблока. "Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, знаходяться в працездатному стані. Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано".

06:47 ДСНС: "Пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає".

06:31 Міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм назвала дії Росії "безрозсудними". Штати моніторять ситуацію і запевняють, що наразі показників радіаційного фону не перевищено, а реактори станції захищені міцними захисними конструкціями.

06:12 О 05:55 пожежу в учбово-тренувальному корпусі локалізовано на площі 2 тис. м. кв.

06:11 Російські нападники нарешті дали доступ рятувальникам до станції. "Після проведення розвідки в корпусі рятувальники встановили, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п’ятому поверхах. Попередньо, жертв та постраждалих немає. До гасіння залучили 44 особи та 11 одиниці техніки ДСНС", - ідеться у повідомленні.

05:58 "Триває бій уже на майданчику станції, розповсюджується пожежа. Це війна на знищення, знищення людства та нашої планети. Ядерна та радіаційна безпека ворога не турбує. Людські життя українців, європейців та власних громадян йому байдужі", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

05:45 У своєму зверненні Володимир Зеленський сказав. що вже відбув телефонні розмови з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Польщі Анджеєм Дудою, головою МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі, прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

05:40 Президент США Джо Байден відбув переговори із Президентом України Володимиром Зеленським через пожежу на Запорізькій АЕС. Байден заявив, що Росія має негайно припинити обстріли і надати доступ рятувальникам, передає AFP.

04:56 Наразі вітер з боку станції дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону та Краснодара, повідомили в Енергоатомі.

04:35 "Ядерна безпека на ЗАЕС порушена. Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є величезні ризики. На станції бойові дії. Реактори у небезпеці", - заявив в.о. генерального директора Ігор Мурашов.

04:26 Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів не допустити "кінця Європи" через загрозу вибуху на атомній станції в Енергодарі. "Горить найбільша атомна станція Європи, прямо зараз. Російські танки розстрілюють атомні блоки", - заявив Президент. Зеленський певен, що росіяни вмисне вели вогонь по АЕС. "Жодна держава ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Це вперше в нашій історії, в історії людства, держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували засипати світ ядерним попелом. Тепер це не погроза – тепер це реальність", - заявив Зеленський.

Кричіть своїм політикам: Україна – це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух – це кінець всім. Кінець Європі. Це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Володимир Зеленський

03:57 За данними керівника Запорізької АЕС, на станції горять приміщення учбового корпусу, лабораторно-побутового корпусу. Пошкоджено адміністративний корпус - але він не загорівся, повідомили в обласній адміністрації.

03:11 Голова Запорізької ОДА Олександр Старух заявив, що росіяни не пропускають пожежників до станції.

02:34 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що росіяни мають негайно припинити будь-який вогонь в Енергодарі, надати доступ рятувальникам і встановити зону безпеки. "Найбільша атомна станція в Європі. Вогонь уже спалахнув. Якщо вона вибухне, це буде вдесятеро більшим за Чорнобиль", - написав Кулеба у твіттері.

01:40 Міський голова Енергодара Дмитро Орлов заявив про початок пожежі на Запорізькій атомній електростанції. "Загроза світової безпеки! В результаті безперервного обстрілу ворогом будівель та блоків найбільшої АЕС в Європі палає Запорізька атомна станція!" - написав Орлов у telegram.