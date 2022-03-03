У Львові запустили соціальну рекламу зі збору коштів для ЗСУ.

Концертна агенція "BIGSHOW Agency" з партнерами запустили проєкт з розміщення соціальної реклами зі збору коштів для ЗСУ та підняття морального духу львів’ян і тих людей, котрі до нас приїжджають.

Зокрема, протягом наступних декількох днів буде розміщено близько 100 сітілайтів у всіх районах міста з різними сюжетами, де об’єднано актуальний візуал разом з влучними лозунгами, які фундаментально важливі в наш час для нашого народу.

"Це тільки початок, - розповіли в концертній агенції, - і для продовження, ми хочемо звернутися до всіх громадян, які мають цікаві ідеї, вірші, лозунги, малюнки, фотороботи. Пишіть у приватні повідомлення. Все розглянемо. Тільки разом - ми сила!, - зазначили у BIGSHOW Agency"