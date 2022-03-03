У Франківську біженці повинні пройти обов’язкову реєстрацію у ЦНАПі

В Івано-Франківську запроваджують обов’язкову реєстрацію внутрішньо переміщених осіб. Як пояснив міський голова Руслан Марцінків, будуть видавати посвідчення, які спростять переадресацію соціальних виплат.
Обов’язково звертатися у Центри надання адміністративних послуг:
Цілодобово: вул. Незалежності, 9 (Стометрівка).
З 9:00 до 16:00: вул. Галицька, 124А (“Пасічна”); вул. Гетьмана Мазепи,185 (“Бам”); вул. Івана Павла ІІ, 4 (“Каскад”).
Контактні номери: 1580, 0670101580, 0500101580
Тим часом, вчора в Івано-Франківському військкоматі 60 чоловіків-біженців пішли служити, - повідомив Руслан Марцінків. “Говорити, що усі одинакові не варто. Ми перевірямо, спецслужби працюють. Це робота кропітка”, – зауважив мер. – Скажу непопулярні речі, але ця війна затягнеться і багато тут залишаться жити. Ми введемо посвідчення переселенців. Прийде час, що можливо доведеться і дати роботу переселенцям”.
03.03.2022