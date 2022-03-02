SoftServe запустили таблицю з відслідковування ситуації на кордонах.

«Зараз багато людей перетинає кордон у пошуках безпечного місця для себе і своїх родин. Але через черги та метушню на пунктах пропуску чимало українців змушені повертатися назад. Тому команда волонтерів взяла на себе ініціативу та розробила ресурс, що допомагає моніторити ситуацію на кордонах із Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Молдовою. Ви зможете дізнатися ситуацію на кордонах і завантаженість пунктів пропуску та спланувати свої дії», – повідомляють у компанії SoftServe.

 

 

Як це працює?

 

Люди, які перетинають кордон, повідомляють про ситуацію на відповідному пункті пропуску, і таблиця автоматично оновлюється на основі цих даних. Також там є інформація про кількість пішоходів (на основі офіційних даних від прикордонників), орієнтовний час очікування та посилання на Telegram-канали для кожного ПП. У нас є команда волонтерів, яка перевіряє коректність та відповідність інформації. Всі дані оновлюються приблизно щогодини у таблиці.

 

Якщо ви перетинаєте кордон:

 

Додайтеся у Telegram-чат для пункту пропуску, який ви перетинаєте (останній стовпець). Такі чати є для всіх ПП з Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Молдовою.

 

Заповніть спеціальну форму для актуалізації інформації. Такі форми – окремі для кожної країни. Там потрібно вказати пункт пропуску та скільки кілометрів вам залишилося до нього (інструкція, як порахувати відстань, за посиланням). Також за бажання ви можете повідомити додаткову інформацію.

 

Далі ця інформація з'явиться в таблиці. Окрім того, розрахується орієнтовний час очікування.

 

Якщо ви плануєте перетнути кордон:

 

Моніторте таблицю.

 

Додайтеся у Telegram-чат для вашого пункту пропуску. Там люди також обмінюються актуальною інформацією.

 

Повідомте про ситуацію, коли перетинатимете кордон, аби допомогти іншим.

 

«Ми запустили цю таблицю 26 лютого, й інформацію до неї внесли вже понад 3 тисячі людей. Разом ми – сила! Діліться даними, долучайтеся до нашої команди волонтерів, заповнивши цю форму, та розповідайте друзям про цей ресурс», – повідомляють ініціатори.


 

02.03.2022

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