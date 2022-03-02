В Івано-Франківську формується бойовий стрілецький батальйон. Потрібна допомога.

В Івано-Франківську формується бойовий стрілецький батальйон. І йому необхідна мобільність.
Що необхідно:
легкові авто підвищеної прохідності
санітарні автомобілі
автобуси з високим кліренсом
вантажні автомобілі
пікапи типу Mitsubishi L 200
Контактний номер: 0964958780 (Вікторія Сусаніна)
Також є велика потреба у водіях категорії “С”.
Звертатись до Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки: 0342 754643; 067 3710142
“Звертаюся до підприємців! Хто може допомогти технікою, щоб підсилити наших військових. Необхідна військова амуніція, тактичні рукавиці, тепловізори, каски, медикаменти, транспорт.
Прошу організовуйтесь, долучайтесь!”, – закликав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
02.03.2022