В Івано-Франківську формується бойовий стрілецький батальйон. Потрібна допомога.

 

В Івано-Франківську формується бойовий стрілецький батальйон. І йому необхідна мобільність.

 

Що необхідно: 

 

легкові авто підвищеної прохідності

санітарні автомобілі

автобуси з високим кліренсом

вантажні автомобілі

пікапи типу Mitsubishi L 200

 

 

Контактний номер: 0964958780 (Вікторія Сусаніна)

 

Також є велика потреба у водіях категорії “С”.

Звертатись до Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки: 0342 754643067 3710142 

 

“Звертаюся до підприємців! Хто може допомогти технікою, щоб підсилити наших військових. Необхідна військова амуніція, тактичні рукавиці, тепловізори, каски, медикаменти, транспорт.
Прошу організовуйтесь, долучайтесь!”, – закликав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. 

 

 

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