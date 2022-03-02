Чоловіки-біженці повинні стати на військовий облік у Львові.

Згідно з наказом начальника Львівської обласної військової адміністрації, громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину в період воєнного стану у зв’язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів, не пізніше 24 годин після прибуття необхідно з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік.

"Ми приймаємо сьогодні тих людей, які тимчасово потребують нашої опіки. Це є діти та жінки. Якщо приїжджають чоловіки – після того, як вони привезли рідних, пропонуємо їм одразу вертатися додому захищати своє місто чи село. Немає такої можливості – будь ласка, записуйтеся в територіальну оборону. Сьогодні Львів не приймає гостей, сьогодні кожен повинен боронити свою землю", – заявив раніше міський голова Львова Андрій Садовий.

Керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, інші суб’єкти, що здійснюють розміщення внутрішньо переміщених осіб, повинні забезпечити виконання вказаних вимог, про що невідкладно інформують територіальні центри та районні військові адміністрації.