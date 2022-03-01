Весь персонал Nord Stream 2 AG в швейцарському Цузі звільнено.

Це стало наслідком санкцій проти газпромівського газогону «Північний потік-2»

Антиросійські санкції, запроваджені Заходом через вторгнення в Україну, досягли російських компаній навіть у Швейцарії. Як повідомляє на своєму сайті швейцарський телеканал SRF, компанія Nord Stream 2 AG – оператор газпромівського газогону «Північний потік-2» – була змушена звільнити весь свій персонал у місті Цуґ, що в Швейцарії.

Це відбулося у світлі заморозки сертифікації проєкту в Німеччині та запровадження санкцій Сполученими Штатами щодо фірми. «Йдеться про вимушене звільнення понад 140 співробітників», – розповів начальник федерального департаменту з економічних питань, освіти та досліджень Швейцарії Ґі Пармелен (Guy Parmelin) в етері громадсько-правової медіакомпанії RTS у понеділок, 28 лютого. Сам оператор газогону досі відмовляється коментувати ситуацію.

Концерн Nord Stream 2 AG є дочірнім підприємством російського газового велетня РАТ «Газпром». Він відповідає за будівництво й експлуатацію газогону «Північний потік-2».

Штрафні заходи Вашінґтона на адресу компанії було запроваджено 23 лютого у відповідь на визнання Москвою незалежності самопроголошених «ДНР/ЛНР». Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден раніше відмовлявся від жорстких санкцій щодо Nord Stream 2 AG, аби не псувати добрих стосунків із Німеччиною.

Наступного дня після введення обмежувальних заходів президент РФ Володимир Путін оголосив про початок війни проти України, назвавши її «спеціальною військовою операцією на Донбасі».