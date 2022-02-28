За симпатії до Москви звільнено міністра оборони Болгарії.

Соціаліст Стефан Янев, зокрема, не бажав називати російську аґресію проти України війною, а дотримувався кремлівського терміну «операція».

 

                                                   Стефан Янев

 

Військовий конфлікт між Росією та Україною отримав першу політичну жертву у Болгарії. У понеділок, 28 лютого, на позачерговому засіданні уряду прем'єрміністр Кирило Петков заявив, що відправляє до демісії міністра оборони Стефана Янева. Про це повідомило болгарське видання «Дневник». Водночас уряд проголосував за розміщення у Болгарії військ інших країн НАТО, а також ухвалив рішення надіслати до України гуманітарну та військово-логістичну допомогу «на рівні ЄУ та НАТО».

 

Представник Болгарської соціалістичної партії (спадкоємиці комуністів) Стефана Янев, відомий своїми симпатіями до Росії. Зокрема, в січні цього року він схвально відгукнувся про заяву Кремля, у якій вимагалося вивести всі війська Північноатлантичного Альянсу з країн-членів НАТО станом на 1997 рік. Тоді Янев запропонував забезпечувати захист країни винятково національними збройними силами. Це викликало шквал критики на його адресу з боку проєвропейських політиків та громадськості у Болгарії.

 

А 24 лютого Янев запропонував не називати вторгнення російських військ до України «війною», оскільки цього терміна уникає сам Путін. На його переконання російську інвазію слід було називати «операцією».

 

Янев теж стверджував, що в російсько-українському конфлікті Болгарія повинна дотримуватися нейтралітету. «Болгарії не потрібно демонструвати проросійську, проамериканську чи проєвропейську позицію. Болгарія повинна, на мою думку, демонструвати позицію на захист своїх національних інтересів», – сказав він,  

 

Оголошуючи про відставку Янева прем’єр Петков наголосив: «Міністр оборони не може використати слово "операція" замість слова "війна". Слово "операція" не можна вживати тоді, коли гинуть тисячі солдатів з одного та іншого боку».

 

На засіданні уряду зразу ж було репрезентовано кандидата на нового главу болгарського військового відомства – 61-річного Тодора Тагарева від партії «Продовжуємо зміни». Він вже очолював міністерство оборони в тимчасовому уряді з прем’єр-міністром Маріном Райковим. Щоправда це тривало доволі коротко – з 13 березня до 29 травня 2013.

 

Тагарев працював директором управління оборонного планування та політики озброєнь у Міністерстві оборони Болгарії та директором Інституту оборони. Він вважається твердим прихильником НАТО. Окрім того твін дотримується жорсткого курсу щодо Росії.

 

В інтерв'ю TV Europa 27 лютого Тагарев заявив: «Росія порушує Женевські конвенції. Бомбардування цивільних районів, перевдягання російських солдатів у форму української армії та інші дії Росії є військовими злочинами».

 

У вівторок, 29 лютого, депутати Народних зборів Болгарії голосуватимуть щодо затвердження Таргарева на посаді.

28.02.2022

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