На Івано-Франківщині та Тернопільщині заборонили продаж алкоголю.

В Івано-Франківській та Тернопільській областях на час воєнного стану повністю заборонили продаж алкоголю, – про це повідомили керівники обох обласних держадміністрацій.

“На засіданні оперативного регіонального штабу прийняли розпорядження обласної військової адміністрації щодо заборони продажу алкоголю в Івано-Франківській області”, – сказала Світлана Онищук. Вона назвала такий захід вкрай важливим – адже зараз усім необхідно бути напоготові і тверезо мислити.

Щодо Тернопільщини рішення про тимчасове призупинення продажу спиртних та слабоалкогольних напоїв ухвалили на засіданні штабу оборони.

Відтепер на всій території обох областей заборонено продаж алкоголю. Як і розпиття його у громадських місцях.

Дія обмежень стосується не лише магазинів і продуктових мереж, а й кафе, ресторанів та інших закладів, що розповсюджують алкоголь на території громади й області.

Зауважимо, що на території Івано-Франківської області змінено тривалість комендантської години. Відтепер на вулиці невільно перебувати без спеціальних перепусток з 22:00 до 07:00, а не до 08:00, як це було у попередні дні.