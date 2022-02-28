Створюється додаткова добровільна бригада для оборони Львова.

"Сьогодні ми отримаємо наказ на створення додаткової бригади 125-ої територіальної оборони. Тому від сьогодні військкомати будуть готові приймати добровольців, які будуть записані в територіальну оборону Львова. Це теж велика кількість людей, тому просимо зголошуватися", – повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Він роз'яснив, що додаткова бригада територіальної оборони займатиметься охороною міста, а бригада, що охоронятиме Львівську область, уже майже сформована. За словами Максима Козицького, у найближчих планах – сформувати додаткові батальйони, які будуть входити у склад територіального центру комплектування.

На своїй сторінці у fb Ігор Васюник повідомив, що начальником штабу 125-ої бригади став підполковник Дмитро Литвин. Бригада сил територіальної оборони діє за погодженням з цивільно-військовою адміністрацією та керівником територіальної оборони у чіткій взаємодії з керівниками районних адміністрацій Львова та Нацполіції.

Тимчасом міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що понад 3 тисячі містян активно допомагають правоохоронцям та цілодобово проводять патрулювання спільно з поліцією і силами територіальної оборони.





Нагадаємо, що в територіальну оборону без вікових обмежень можуть записатися усі охочі. Для цього при собі треба мати лише паспрт та ідентифікаційний код.