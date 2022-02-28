Через пропускні пункти Львівщини в Польщу виїхало вже 150 тисяч українців.

"Ситуація на кордонах складна, 25–30-кілометрові черги. На кожному з пішохідних пунктів пропуску 1,5–2 тисячі людей. Можна сказати, що їх стало у два рази менше, але все одно це дуже велика кількість. Максимальна кількість піших переходів відкриті там, де їх ніколи не було", – повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його даними, лише за вчорашній день через кордони з Львівською областю пройшло більш як 54 тисячі людей. Загальна кількість за чотири дні – понад 150 тисяч людей.

"Ми намагаємось розвантажити кордони: 5 додаткових поїздів йде в сторону Польщі з вокзалу. Там само добираються поїзди, які йдуть на Закарпаття, а вже звідти люди їдуть у Словаччину", – розповів Козицький.

За вчора на під'їздах до кордону розставили більш ніж 50 біотуалетів, організували 15 пунктів обігріву.

Людей, які тікають з глибини України, просять зупинятися на Львівщині. "Ми забезпечуємо їх речами першої необхідності, продуктами і можливістю переночувати. На сьогодні 38 тисяч людей розселено: 8 тисяч – це в комунальні й державні заклади, і понад 30 тисяч – це приватний сектор", – повідомив Козицький.