Нарешті всі країни ЄУ підтримали відімкнення Росії від SWIFT.

Найдовше впиралися Угорщина та Німеччина, але врешті-решт і вони погодилися на цю санкцію.

 

 

Росію відмикають від міжнародної платіжної системи SWIFT. Таку санкцію підтримали всі країни-члени Європейської Унії. Донедавна проти такого карного заходу ще виступали Угорщина та Німеччина, але врешті-решт і їх вдалося переконати.

 

Офіційне рішення щодо відімкнення Росії від SWIFT ще не ухвалене, але проходить підготовка до впровадження цієї санкції, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

 

«SWIFT. Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції. Ми гризли-гризли – і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії – від Президента України до аташе в українському посольстві», – написав Кулеба у суботу, 26 лютого, на своїй офіційній сторінці у Facebook.

 

Міністр наголосив, що цю перемогу українські дипломати присвячують усім захисникам України.

 

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – міжнародна міжбанківська система передачі та проведення платежів. Вона дозволяє світовим фінансовим установам надсилати та отримувати інформацію про фінансові операції у безпечній та стандартизованій формі. Система заснована 1973 році. Її штаб-квартира розташована у Бельгії. Учасниками SWIFT є понад 11 тисяч організацій у більш ніж 200 країнах світу.

 

Якщо російським банкам заборонять користуватися SWIFT, це обмежить доступ країни до фінансових ринків у всьому світі. Російські компанії зіштовхнуться зі складнощами під час експорту та імпорту товарів, отримання кредитів та інвестування за кордоном. Системи Visa та Mastercard почнуть показувати збої під час зарубіжних та внутрішніх переказів.

 

Експерти прогнозують, що інвестори, які вкладали гроші в російську господарку, зараз гарячково виводитимуть свої кошти з Росії, розпродаватимуть російські цінні папери. Це вдарить і по банках, і по господарці, і по цілому фондовому ринку РФ.

26.02.2022

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