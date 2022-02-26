В Коломиї у бомбосховищі народилася дитина.

Вчора, 25 лютого, під час сигналу “Повітряна тривога”, в укритті пологового будинку Коломиї народилася дівчинка, - про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

Загалом, як додав очільнки міста, ніч у місті пройшла спокійно.

“Правоохоронні органи працюють не покладаючи рук, виявляють диверсантів. Військові об’єкти, зокрема в Корничі, в порядку. У небі безпілотники відсутні”, – розповів Станіславський.

Породілля та її дитинка, яка з'явилася на світ у підвалі Старобільської багатопрофільної лікарні (Луганщина).

"За день три попередження про небезпеку. З ранку артобстріл житлового кварталу по сусідству з лікарнею. Зараз, десь зовсім близько канонада... в приймальному - поранені...

А тим часом в підвалі пологового, в умовах, далеких від тих, на які заслуговує нове життя - голосний крик новонародженого... Хлопчик!", - повідомили лікарі.

Вчора ж таки у бомбосховищах Херсона теж народилося двоє дітей. «Вчора у бомбосховищах Херсона народилися двоє здорових хлопчиків. Наші медики були готові і все пройшло успішно – і для мам, і для нових херсонців», – написав мер Херсона Ігор Колихаєв.

