В Коломиї у бомбосховищі народилася дитина.

Вчора, 25 лютого, під час сигналу “Повітряна тривога”, в укритті пологового будинку Коломиї народилася дівчинка, - про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

 

Загалом, як додав очільнки міста, ніч у місті пройшла спокійно.

 

“Правоохоронні органи працюють не покладаючи рук, виявляють диверсантів. Військові об’єкти, зокрема в Корничі, в порядку. У небі безпілотники відсутні”, – розповів Станіславський.

 

 

Породілля та її дитинка, яка з'явилася на світ у підвалі Старобільської багатопрофільної лікарні (Луганщина). 

"За день три попередження про небезпеку. З ранку артобстріл житлового кварталу по сусідству з лікарнею. Зараз, десь зовсім близько канонада... в приймальному - поранені...

А тим часом в підвалі пологового, в умовах, далеких від тих, на які заслуговує нове життя - голосний крик новонародженого... Хлопчик!", - повідомили лікарі.

 

Вчора ж таки у бомбосховищах Херсона теж народилося двоє дітей. «Вчора у бомбосховищах Херсона народилися двоє здорових хлопчиків. Наші медики були готові і все пройшло успішно – і для мам, і для нових херсонців», – написав мер Херсона Ігор Колихаєв.
 

26.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
«Асортиментна кімната» евакуює твори мистецтва
Команда Івано-франківської галереї «Асортиментна кімната» запускає програму по евакуації та збереженню мистецьких робіт  –  насамперед з низових самоорганізованих просторів та майстерень художників та художниць, які змушені покидати свої міста.
26.02.22 | | Штука
Відшуковувати Галичину
Уляна Галич
Наука переживання найгірших часів – це те, з чим добре ознайомлений Прохасько, про що засвідчує його генетична пам'ять, його візії формування себе-як-концепції: «в дитинстві я був переконаний, що мені страшенно пощастило, бо я є українцем».
25.02.22 | | Штука
РОСІЯ ПОЧАЛА ВІЙНУ. Битва за Київ
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Минулої ночі розвідка отримала дані, що Росія силкуватиметься взяти Київ. У центр столиці має прорватися спецзагін, щоб примусити політичне керівництво підписати вже готовий акт капітуляції. Українські сили підірвали мости на підході до міста. 
25.02.22 | >>>> | Україна
Торчинського у Львові знали всі
Юрій Луців, Галина Вільха
Він не просто співав, він повністю втілював себе в образ творив цей образ з безліччю відтінків. Вів свою партію абсолютно переконливо під кожним оглядом: і вокально, і акторськи-драматургічно, одночасно перебуваючи в органічному контакті з диригентом. З ним було легко, бо ми були одним цілим!
24.02.22 | | Штука
РОСІЯ ПОЧАЛА ВІЙНУ.
Сьогодні о 5:00 збройні сили РФ нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Артилерійські обстріли вздовж державного кордону
24.02.22 | | Україна
Вакцинація － і проти Covid-19, і проти простуди
Вакцинація посилює імунну відповідь проти поширених простуд, спровокованих коронавірусами.
23.02.22 | | Наука
Життя як драма:  візії  Євгена Лисика
Оксана Левицька
Драматизм творчої долі Лисика у його протистоянні ідеологічній боротьбі з формалізмом й абстракцією в мистецтві відчутний в роботах різних років так само, як і драматизм пошуку відповідей на екзистенційні питання.
23.02.22 | | Штука
Попіл мертвих імперій
Мартін Кімані
Заява постійного представника Республіки Кенія в Раді Безпеки ООН під час термінового засідання щодо ситуації в Україні.
23.02.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.