У Львові запровадили комендантську годину з 22:00 до 06:00.

Від сьогодні, 25 лютого, у Львові запроваджено комендантську годину. Пересування мешканців буде обмежено з 22:00 до 6:00 години ранку.

Відтак, пересуватись містом у нічний час зможуть працівники військових адміністрацій та об‘єктів критичної інфраструктури за спеціальними перепустками, - повідомила Львівська міська рада.





Перепустки зможуть отримати працівники військових адміністрацій та об‘єктів критичної інфраструктури. Перелік таких осіб можуть формувати в обласній та районних держадміністраціях.