Євроунія надасть Україні фінансову допомогу на €1,2 млрд і військову техніку.

Макрон, своєю чергою, пообіцяв, що Франція запровадить додатково й власні антиросійські санкції.

Україна отримає фінансову допомогу від Європейської Унії на суму €1,2 млрд та військову техніку. Про це заявив французький президент Емманюель Макрон у Twitter.

«Як європейці ми ухвалили рішення щодо економічної допомоги Україні у розмірі €1,2 млрд. Це безпрецедентно. Ми продовжимо постачати військову техніку та підтримувати населення у цій нелегкій справі», — йдеться у повідомленні.

Макрон також повідомив про санкції, які Європеська Унія готує проти Росії та Білорусі: «Європеймька спільнота вирішила завдати дуже болісних ударів Москві, персоналіям, фінансовій, енергетичній, транспортній, експортній, візовій сферах. Білоруський режим, який є спільником, також стане мішенню санкцій».

Під час пресконференції за підсумками екстреного саміту Європейської Унії Макрон заявив, що Франція запровадить власні санкції проти Росії слідом за ЄУ. За словами французького лідера, обмеження з боку Парижа торкнуться низки росіян і будуть оголошено згодом.

Окрім того, французький лідер повідомив, що Париж має намір допомогти біженцям з України. «Франція, як й інші країни Європейської Унії, візьме на себе свою частку відповідальності у допомозі населенню України, а також тим, хто залишив українську землю та перебуває на території Євроунії» – зазначив він.

За словами Макрона, Франція посилить свою військову присутність у Естонії, прискорить розгортання військ у Румунії. «Ми безпомилково стоятимемо на боці наших союзників», – додав Макрон.