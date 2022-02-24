У містах Росії відбулися протести проти вторгнення в Україну.

На жаль, вони були нечисленними і нетривалими, оскільки поліціянти досить швидко затримували протестувальників.

У російських містах відбулися акції протесту проти вторгнення російської армії в Україну. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Здебільшого акції були нечисленними, але в деяких містах, зокрема Москві та Петербурзі, сотні учасників були брутально затримані.

Вдень у різних містах Росії, зокрема Іркутську, Омську, Астрахані, Тольятті, Саратові та Владивостоку, проходили одиночні пікети. Надвечір протестувальники почали збиратися на дещо чисельніші стихійні мітинги.

Приблизно о сьомій вечора (за московським часом) в Москві в районі Пушкінської площі та Новопушкінського скверу зібралося спершу близько 400 осіб. Поступово їхня чисельність зростала. Вони скандували: «Ні війні!». Близько тисячі людей пройшли ходою Великою Нікітською вулицею у бік Кремля.

Поліціянти масово затримують людей, зокрема біля будівлі редакції газети «Известия». Затримання відбувалися і на вулиці Тверській. За даними «ОВД-Інфо», у Москві затримали понад шість сотень осіб.

У Петербурзі біля Гостинного двору протестувальники вишикувалися в ланцюг солідарності, а також заповнили Невський проспект уздовж усього Гостинного двору між двома станціями метро. Вони тримали антивоєнні плакати, плакати солідарності з українським народом, а також гірлянди з жовтих і блакитних повітряних куль. Силовики жорстко затримують людей і запроторювали в автозаки.

Акція протесту відбулася також у Єкатеринбурзі. Там кількадесят людей зібралися на стихійний мітинг навпроти адміністрації міста. Вони скандували «Ні війні!», «Світу – мир!», «Путін, виведи війська!» тощо. Близько шістьох десятків людей затримали правоохоронці.

Загалом схожі акції відбулися у пів сотні російських міст. На них було затримано понад тисячу учасників.

Слідчий комітет Росії пообіцяв притягнути учасників та організаторів неузгоджених акцій до відповідальності, зокрема й кримінальної. Про негативні наслідки участі у неузгоджених акціях попередила і прокуратура Москви.