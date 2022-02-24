У містах Росії відбулися протести проти вторгнення в Україну.

На жаль, вони були нечисленними і нетривалими, оскільки поліціянти досить швидко затримували протестувальників.

 

 

У російських містах відбулися акції протесту проти вторгнення російської армії в Україну. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Здебільшого акції були нечисленними, але в деяких містах, зокрема Москві та Петербурзі, сотні учасників були брутально затримані.

 

Вдень у різних містах Росії, зокрема Іркутську, Омську, Астрахані, Тольятті, Саратові та Владивостоку, проходили одиночні пікети. Надвечір протестувальники почали збиратися на дещо чисельніші стихійні мітинги.

 

Приблизно о сьомій вечора (за московським часом) в Москві в районі Пушкінської площі та Новопушкінського скверу зібралося спершу близько 400 осіб. Поступово їхня чисельність зростала. Вони скандували: «Ні війні!». Близько тисячі людей пройшли ходою Великою Нікітською вулицею у бік Кремля.

 

Поліціянти масово затримують людей, зокрема біля будівлі редакції газети «Известия». Затримання відбувалися і на вулиці Тверській. За даними «ОВД-Інфо», у Москві затримали понад шість сотень осіб.

 

У Петербурзі біля Гостинного двору протестувальники вишикувалися в ланцюг солідарності, а також заповнили Невський проспект уздовж усього Гостинного двору між двома станціями метро. Вони тримали антивоєнні плакати, плакати солідарності з українським народом, а також гірлянди з жовтих і блакитних повітряних куль. Силовики жорстко затримують людей і запроторювали в автозаки.

 

Акція протесту відбулася також у Єкатеринбурзі. Там кількадесят людей зібралися на стихійний мітинг навпроти адміністрації міста. Вони скандували «Ні війні!», «Світу – мир!», «Путін, виведи війська!» тощо. Близько шістьох десятків людей затримали правоохоронці.

 

Загалом схожі акції відбулися у пів сотні російських міст. На них було затримано понад тисячу учасників.

 

Слідчий комітет Росії пообіцяв притягнути учасників та організаторів неузгоджених акцій до відповідальності, зокрема й кримінальної. Про негативні наслідки участі у неузгоджених акціях попередила і прокуратура Москви.

24.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Вакцинація － і проти Covid-19, і проти простуди
Вакцинація посилює імунну відповідь проти поширених простуд, спровокованих коронавірусами.
23.02.22 | | Наука
Життя як драма:  візії  Євгена Лисика
Оксана Левицька
Драматизм творчої долі Лисика у його протистоянні ідеологічній боротьбі з формалізмом й абстракцією в мистецтві відчутний в роботах різних років так само, як і драматизм пошуку відповідей на екзистенційні питання.
23.02.22 | | Штука
Попіл мертвих імперій
Мартін Кімані
Заява постійного представника Республіки Кенія в Раді Безпеки ООН під час термінового засідання щодо ситуації в Україні.
23.02.22 | | Дискурси
Прощаючись з людиною-епохою
Мирослав МАРИНОВИЧ
Він став прапором шістдесятницького руху, а його слово пробуджувало національне сумління. Умів бачити суспільно-політичні та культурні проблеми України об’ємно, з урахуванням численних взаємозв’язків.
22.02.22 | | Україна
COVID-19 залишиться – світ повинен пристосуватися
Людство має змиритися з фактом, що SARS-CoV-2, найімовірніше, нікуди не зникне.
22.02.22 | | Наука
Театр УКУ: Стусівські читання
Серед віршів звершується блукання людини колами новочасного пекла – страхітливим «Веселим цвинтарем», так – попри жорстоку абсурдність механічного та позбавленого сенсу існування – відроджується надія.
22.02.22 | | Штука
Ось так вона й виглядає, соборність
Андрій ЛЮБКА
Безсоння оселилося у кожній хаті від Ужгорода до Донбасу, ми не спимо разом, ми разом у цьому човні під назвою Україна.
22.02.22 | | Дискурси
Україна у всесвітніх мріях Кремля
Ярослава МУЗИЧЕНКО
Як окупація частини України та кроки до масштабного вторгнення в'яжуться з комінтерном, комунізмом, світовою революцією, "соотєчєствєннікамі русского міра» та іншим божевіллям
22.02.22 | | Минуле

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.