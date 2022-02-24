Лукашенко запевнив, що білоруські війська не нападали на Україну.

У розпочатій Росією війні білоруський диктатор звинуватив українське керівництво, яке, за його словами, не забажало домовлятися з Москвою.

Мінськ запевняє, що білоруські війська не беруть жодної участі у російській спецоперації проти України. Про це заявив тамтешній диктатор Олександр Лукашенко на оперативній нараді з білоруськими військовиками.

Лукашенко прокоментував заяву української прикордонної служби, яка повідомила, що держкордон країни зазнав атаки з боку російських військ «за підтримки Білорусі». «Ось я прочитав: "Близько 5 ранку держкордон України на ділянці Росії та Білорусі зазнав атаки з боку російських військ, які підтримуються Білоруссю". Мерзотники крайні! Наші війська жодної участі не беруть у цій операції», – наголосив Лукашенко, чиї слова цитує державне інформаційне білоруське агентство БЕЛТА.

Лукашенко визнав, що на території Білорусії після спільних з Росією навчань «Союзна рішучість-2022», які завершилися 20 лютого, залишилася частина російських військ. «Мені не соромно про це казати: ми не були готові прикрити південний напрямок у цій ситуації, оскільки українські підрозділи – військовики, не прикордонні – висунулися до кордону та почали проводити там маневри. Ми це бачили, але у нас там ніколи не було війська. Тому я запропонував якусь невелику частину [російських військовиків] залишити там, на південних кордонах, поки ми своїми збройними силами їх не замінимо», – пояснив Лукашенко.

Водночас у розпочатій Росією війні білоруський диктатор звинуватив українське керівництво, яке, за його словами, «не забажало домовлятися з Москвою».

Раніше Державна прикордонна служба України оприлюднила таку інформацію: «Близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю. Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї».