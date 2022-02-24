Німеччина відмовилася від російського газу.

Берлін має намір купувати газ і вугілля в інших країнах.

 

 

Німеччина вирішила відмовитися від російських енергоресурсів. Як заявив віцеканцлер і міністр економіки ФРН Роберт Габек, Німеччина негайно запроваджує санкції проти Росії. Про це повідомило німецьке видання TAH. Передовсім ідеться про те, щоби купувати газ і вугілля в інших країнах.

 

«Ми повинні будемо купувати газ, а також вугілля в інших країнах у більш значному обсязі, тому що ми не можемо так сильно залежати від країни, яка не дотримується більше міжнародного права», – зазначив він. Габек також запевнив, що після віроломного нападу Росії на Україну запуск газогону «Північний потік – 2» неможливий – принаймні в короткотерміновій та середньотерміновій перспективі.

 

Роберт Габек запевнив, що безпека енергопостачання залагоджена, незважаючи на рішення щодо призупинення сертифікації «Північного потоку-2».

 

«У нас потреби приблизно 90 мільярдів кубометрів газу на рік. Потужність німецьких газосховищ – 23 мільярди кубометрів газу в разі цілковитого наповнення. Потенціалу газосховищ для гарантування постачання взимку достатньо», – підсумував міністр.

 

Під час торгів 24 лютого біржові ціни на газ у Європі злетіли більш ніж на 40 відсотків. Енергоресурс подорожчав до максимуму з грудня 2021 року, сягнувши рівня 1400 доларів за тисячу кубометрів.

24.02.2022

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