Міністр оборони Великої Британії Воллес пригрозив Путіну «накопати в дупу».

Він заявив, що Лондон завжди готовий завдати удару по російським інтересам у будь-якій точці світу у разі необхідності.

 

 

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Лондон завжди готовий завдати удару по російським інтересам у будь-якій точці світу у разі такої необхідності. Таку думку глава британського військового відомства висловив у середу, 23 лютого, в розмові з військовослужбовцями Об’єднаного Королівства під час відвідин будівлі Кінної гвардії, розташованої у центрі Лондона.

 

Глава британського військового відомства, коментуючи аґресивні заяви російського президента Володимира Путіна зазначив, що шеф Кремля цілковито зварював (has gone full Tonto) зі своєю агресією проти України. Він нагадав йому програну Росією Кримську війну 1850-х років. «Шотландський гвардійський полк накопав у дупу (kicked the backside) царя Миколу I у 1853 році в Криму. Ми завжди може повторити це», – заявив Воллес, слова якого цитує видання Daily Mail.

 

На думку британського міністра, президент Росії Володимир Путін припустився тієї ж помилки, що й свого часу імператор Микола I, пішовши на конфронтацію зі Заходом. «У нього не було друзів, не було союзів», – пояснив Бен Воллес.

 

Варто зазначити, що Бен Воллес – колишній військовослужбовець. Він служив офіцером шотландської гвардії в 1990-х роках.,

23.02.2022

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