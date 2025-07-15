Кая Каллас висловила жаль, що Трамп дав Путіну аж 50 днів.

Раніше президент США встановив Кремлю вказаний термін для укладання мирної угоди з Україною.

Висока представниця Європейської Унії з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас привітала ультиматум президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, виставлений Росії. Вона заявила – «дуже позитивно», що Трамп займає жорстку позицію щодо Кремля. Про це повідомило видання Stern.

Водночас керівниця європейської дипломатії висловила жаль, що Трамп дав російському диктаторові Путіну дуже довгий термін для укладення мирної угоди з Україною. «50 днів – це дуже довгий термін, коли ми бачимо, що вони (росіяни, – ред.) щодня вбивають невинних мирних жителів. Нам усім потрібно посилити тиск на Росію, щоб вона теж захотіла миру», – зазначила Каллас. Вона висловила сподівання, що США «теж нададуть військову допомогу (Україні, – ред.), як і європейці».

Раніше у понеділок, 14 липня, на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Білому домі Дональд Трамп заявив, що дає керівництву Росії 50 днів, щоб досягти угоди про мир в Україні. В іншому випадку президент США пригрозив вторинними санкціями проти торгових партнерів РФ, запровадивши 100-відсоткові мита. Трамп також підтвердив плани відправити Україні комплекси ППО Patriot.