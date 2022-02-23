Вірменія вслід за Казахстаном відмовилася визнавати «ДНР/ЛНР».

Таким чином гіпотетичний план відправлення на Донбас миротворців ОДКБ під керівництвом Москви на прохання самопроголошених «народних республік» зазнав фіаско.

 

                                   Ваган Унанян

 

Вірменія не планує слідом за Росією визнавати самопроголошені «ДНР» та «ЛНР». Таке питання не стоїть на порядку денному, заявив у вівторок, 23 лютого, прессекретар МЗС Вірменії Ваган Унанян.

 

«Ми, звичайно ж, хочемо, щоб існуючі проблеми між двома дружніми державами вирішувалися шляхом дипломатичного діалогу, перемовин, відповідно до норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН. І ми сподіваємося, що буде зроблено всі необхідні кроки для зниження напруженості та мирного врегулювання ситуації», – цитує слова Унаняна вірменський інформаційний портал News.am.

 

Ще днем раніше про відсутність намірів визнавати «ДНР/ЛНР» заявило казахстанське керівництво. «Офіційна позиція Казахстану зараз розробляється. Найближчим часом відбудеться засідання Ради безпеки Казахстану, на якому ми остаточно ухвалимо офіційну позицію. Але маємо запевнити, що питання про визнання “ДНР” і “ЛНР” не стоїть», – заявив у вівторок, 22 лютого, віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді.

 

Казахський віцепрем’єр також назвав неможливим відрядження казахський військовиків та й загалом військовослужбовців сил Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) до «ЛНР» і «ДНР». «Ні, це неможливо, тому що статут ОДКБ суворо обмежує застосування військовиків та миротворчих сил. Вони можуть застосовуватись лише на просторі ОДКБ», – наголосив Тлеуберді.

 

На думку міжнародних експертів, сценарій з введенням до окупованих районів сходу України «миротворчих» військ ОДКБ, де б головну роль відігравали російські вояки, розроблявся в Кремлі. Іще 19 лютого генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась запропонував скерувати на Донбас «миротворців».

23.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
COVID-19 залишиться – світ повинен пристосуватися
Людство має змиритися з фактом, що SARS-CoV-2, найімовірніше, нікуди не зникне.
22.02.22 | | Наука
Окремі ділянки в мозку для додавання та віднімання
“Математичні нейрони” спалахують по-різному, залежно від типу підрахунку.
21.02.22 | | Наука
Завжди є місце святу
Юрко ТИМЧУК
Якщо анонси війни в Україні у виконанні західних політиків не припиняться, то ми матимемо додаткові "червоні дні календаря" частіше, ніж трапляються завдання легких тілесних ушкоджень Шуфричу. 
21.02.22 | | Україна
Як\Чи «легко» жінки здобувають успіх?
Олеся Остап'юк
«Top Girls» – динамічна вистава, що зацікавлює візуальним рішенням, насичена проблемними темами та питаннями, які були актуальні для Великобританії років сорок тому, але близькі нашому суспільству й нині.
21.02.22 | | Штука
Дача Кекконена
Віталій Портников
Не можна не визнати: цей високий чоловік, що зверхньо дивився на співвітчизників, був видатним політиком. Все його життя, фактично, пройшло у сауні з ведмедем...
20.02.22 | | Дискурси
“Як в нації вождя нема...”
Олеся Ісаюк
Щоб нація стала нацією, вона має переродитися. Тобто вмерти і народитися ще раз. Вона має купити собі право на дальше існування. 
18.02.22 | | Галичина
З княжої давнини
Олександр Ірванець
Князь Костянтин Острозький, промінентний герой Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського, тримав при своєму дворі бойових котів...
18.02.22 | | Дискурси
«Діалог традицій» Ганни Криволап
19 лютого о 15:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відбудеться авторська екскурсія та круглий стіл з обговорення творчості відомої художниці Ганни Криволап.
18.02.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.