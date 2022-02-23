Вірменія вслід за Казахстаном відмовилася визнавати «ДНР/ЛНР».

Таким чином гіпотетичний план відправлення на Донбас миротворців ОДКБ під керівництвом Москви на прохання самопроголошених «народних республік» зазнав фіаско.

Ваган Унанян

Вірменія не планує слідом за Росією визнавати самопроголошені «ДНР» та «ЛНР». Таке питання не стоїть на порядку денному, заявив у вівторок, 23 лютого, прессекретар МЗС Вірменії Ваган Унанян.

«Ми, звичайно ж, хочемо, щоб існуючі проблеми між двома дружніми державами вирішувалися шляхом дипломатичного діалогу, перемовин, відповідно до норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН. І ми сподіваємося, що буде зроблено всі необхідні кроки для зниження напруженості та мирного врегулювання ситуації», – цитує слова Унаняна вірменський інформаційний портал News.am.

Ще днем раніше про відсутність намірів визнавати «ДНР/ЛНР» заявило казахстанське керівництво. «Офіційна позиція Казахстану зараз розробляється. Найближчим часом відбудеться засідання Ради безпеки Казахстану, на якому ми остаточно ухвалимо офіційну позицію. Але маємо запевнити, що питання про визнання “ДНР” і “ЛНР” не стоїть», – заявив у вівторок, 22 лютого, віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді.

Казахський віцепрем’єр також назвав неможливим відрядження казахський військовиків та й загалом військовослужбовців сил Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) до «ЛНР» і «ДНР». «Ні, це неможливо, тому що статут ОДКБ суворо обмежує застосування військовиків та миротворчих сил. Вони можуть застосовуватись лише на просторі ОДКБ», – наголосив Тлеуберді.

На думку міжнародних експертів, сценарій з введенням до окупованих районів сходу України «миротворчих» військ ОДКБ, де б головну роль відігравали російські вояки, розроблявся в Кремлі. Іще 19 лютого генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась запропонував скерувати на Донбас «миротворців».