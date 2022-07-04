Амбасада США в Москві замінила на сайті свою адресу координатами.

Раніше мерія Москви перейменувала місце, де розташоване американське диппредставництво, на «площу ДНР»

 

 

Амбасада США в Москві видалила з головної сторінки свого сайту адресу дипломатичної місії. Замість топоніма тепер зазначені координати: 55,75566 ° N, 37,58028 ° E. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

 

Однак на внутрішній сторінці сайту з інформацією про місцезнаходження амбасади та консульств США в Росії, як і раніше, вказана стара московська адреса — Великий Дев'ятинський провулок, будинок 8.

 

Річ у тому, що 22 червня мерія Москви, аби завдати прикрощів американським дипломатам, оголосила про офіційну зміну адреси локації диппредставництва. Причому раніше московські депутати за ініціативою Кремля запропонували назву «площа Захисників Донбасу». На що американські дипломати відповіли схвальними відгуками.

 

«Здивовані, але не ображені пропозицією уряду РФ перейменувати частину центру Москви біля посольства США на “площу Захисників Донбасу” — імовірно, на честь українських солдатів, які мужньо захищають свою батьківщину від Кремлівської аґресії. Країна має знати своїх героїв», – написала амбасада США на своєму офіційному Telegram-каналі.

 

Тоді московські депутати терміново переграли ситуацію. За результатами голосування територію біля амбасади було вирішено назвати «площею донецької народної республіки».

 

Офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова зробила незграбну спробу потролити американських дипломатів. Коментуючи зникнення адреси зі сайту амбасади, вона з удаваним здивуванням заявила, мовляв, як же так, адже США «були дуже позитивно налаштовані на тему Донбасу і заявили буквально таке: „Країна має знати своїх героїв“». Вочевидь, вона зовсім забула, що мова йшла про принципово інший топонім, а героями є зовсім не ті, кого собі уявила Захарова.

04.07.2022

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