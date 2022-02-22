Генсек ООН звинуватив Росію в порушенні територіальної цілісності й суверенітету України.

В ООН наголосили, що своїми діями Росія фактично вийшла в односторонньому порядку з Мінських угод.

Визнання Росією незалежності реґіонів, які контролюються проросійськими сепаратистами, на Донбасі порушує суверенітет і територіальну цілісність України. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш (Antonio Guterres) на екстреному засіданні Ради Безпеки організації, присвяченому російсько-українському конфлікту – повідомила інформаційна аґенція Reuters. Засідання було скликане на прохання Києва в ніч на вівторок, 22 лютого.

Заступниця генсекретаря ООН Розмарі Дікарло (Rosemary DiCarlo), своєю чергою застерегла, що «ризик великомасштабного конфлікту реальний і його слід запобігти за всяку ціну». «Проведення засідання найвпливовішого органу ООН у такий пізній час відображає всю серйозність дій Москви. Усі залучені до конфлікту сторони мають зосередитись на припиненні військових дій», –­ наголосила вона.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд (Linda Thomas-Greenfield) звинуватила російського президента Володимира Путіна, що в своєму телевізійному виступі, присвяченому визнанню «ЛНР/ДНР» той зробив «низку обурливих, хибних заяв», спрямованих на «створення приводу для війни». «Він називає їх миротворцями. Це нісенітниця. Ми знаємо, хто вони насправді», - сказала вона у зв'язку з указом президента РФ про введення російських військ на українську територію, контрольовану проросійськими сепаратистами.

Пані Томас-Ґрінфілд звинуватила Путіна, що той фактично «розірвав Мінські угоди на шматки». Вона зазначила, що нинішні дії Москви «явно є основою для того, щоб спробувати створити привід до подальшого вторгнення в Україну». «Наслідки російських дій будуть жахливими для України, Європи та всього світу», – застерегла представниця США.

Тим часом постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні наголосив, що «міжнародно визнані кордони України були і будуть незмінними, незалежно від будь-яких заяв та дій Російської Федерації». Він наголосив, що Київ однозначно кваліфікує останні дії Кремля «як порушення суверенітету та територіальної цілісності України». «Політичне керівництво Російської Федерації несе повну відповідальність за результати ухвалених рішень», – зазначив український дипломат. Він теж наголосив що нещодавні рішення Москви «можуть розглядатися як односторонній вихід Росії з Мінських угод».