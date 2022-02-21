ЄУ погрожує відрізати Росію від міжнародних фінансових ринків.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала економічні санкції найпотужнішим з важелів впливу на Росію, що є у Євроунії, в разі її вторгнення в Україну.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн конкретизувала санкції Заходу, які будуть накладені на Росію в разі її нападу на Україну. Вона знову попередила про масштабні наслідки для російської економіки. В етері німецького телеканалу ARD пані фон дер Ляєн застерегла Кремль, що нові штрафні санкції, заплановані Євроунією та Сполученими Штатами, покликані фактично відрізати Росію від міжнародних фінансових ринків.

«Якщо Володимир Путін почне війну, ми відповімо найпотужнішим важелем, який у нас є: економічними та фінансовими санкціями, тому що економіка – найслабша ланка Росії. Фінансові санкції означали б, що Росія практично відрізатиметься від міжнародних фінансових ринків», – заявила керівниця Єврокомісії. Вона зазначила, що сподівається загрозою санкцій відмовити Москву від можливого плану нападу на Україну, а також стимулювати подальші перемовини.

За словами політикині, в економічному аспекті всі штрафні заходи будуть накладені на «товари, яких Росія гостро потребує для модернізації та диверсифікації своєї економіки, але які виробляють у нас, щодо яких у нас світове лідерство і які Росія не зможе замінити». Пані фон дер Ляєн зазначила, що санкційні заходи проти Російської Федерації підтримують і західні партнери, такі як США, Канада та Велика Британія.

Фон дер Ляйєн водночас висловилася проти негайного запровадження санкцій, як цього вимагає Україна у зв'язку з актуальною воєнною ескалацією на сході країни. Як зазначила президентка Єврокомісії, Захід все ще дає шанс Росії повернутися до дипломатії та знову сісти за стіл перемовин. «І це вікно можливостей відчинене досі. Остаточне рішення тепер повністю залежить від президента Путіна. Сподіваємося, що Росія дуже уважно прислухається до того, що ми говоримо», – наголосила вона.

Щодо запуску «Північного потоку-2», пані фон дер Ляєн не зробила чітких заяв. Вона лише зауважила, що спочатку Федеральне агентство мереж Німеччини має ухвалити рішення щодо запуску газогону, щойно після цього Єврокомісія «проведе процес оцінки».