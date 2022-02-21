Галицькі хроніки COVID-19: 21 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 626 232 хворих на сovid-19; за минулу добу – 572 нових.
З них: 290 – на Львівщині, 156 – на Тернопіллі та 126 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 344 (з початку пандемії).
За минулу добу – 11 нових: 9 – у Львівській області та 2 – у Тернопільській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,97% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 21 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 144 609 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 156
Тернопіль – 21 особа
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 14 осіб
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 8 осіб
Заліщицький район – 14 осіб
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 11 осіб
Козівський район – 6 осіб
Кременецький район – 12 осіб
Лановецький район – 12 осіб
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 8 осіб
Чортківський район – 10 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 21 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 300 961 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 290
Львів – 112 осіб
Бродівський район – 11 осіб
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 6 осіб
Дрогобицький район – 8 осіб
Жовківський район – 10 осіб
Золочівський район – 7 осіб
Миколаївський район – 13 осіб
Мостиський район – 48 осіб
Перемишлянський район – 10 осіб
Пустомитівський район – 3 особи
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 3 особи
Сокальський район – 16 осіб
Стрийський район – 36 осіб
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 21 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 180 662 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 126
Івано-Франківськ – 20 осіб
Тисменицький район – 19 осіб
Снятинський район – 11 осіб
Косівський район – 21 особа
Калуський район – 1 особа
Галицький район – 9 осіб
Коломийський район – 6 осіб
Рожнятівський район – 5 осіб
Богородчанський район – 1 особа
Городенківський район – 9 осіб
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 23 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
21.02.2022