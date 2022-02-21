Галицькі хроніки COVID-19: 21 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 626 232 хворих на сovid-19; за минулу добу – 572 нових.

З них: 290 – на Львівщині, 156 – на Тернопіллі та 126 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 344 (з початку пандемії).

За минулу добу – 11 нових: 9 – у Львівській області та 2 – у Тернопільській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,97% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 21 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 144 609 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 156

Тернопіль – 21 особа

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 14 осіб

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 8 осіб

Заліщицький район – 14 осіб

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 11 осіб

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 12 осіб

Лановецький район – 12 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 8 осіб

Чортківський район – 10 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 21 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 300 961 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 290

Львів – 112 осіб

Бродівський район – 11 осіб

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 6 осіб

Дрогобицький район – 8 осіб

Жовківський район – 10 осіб

Золочівський район – 7 осіб

Миколаївський район – 13 осіб

Мостиський район – 48 осіб

Перемишлянський район – 10 осіб

Пустомитівський район – 3 особи

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 3 особи

Сокальський район – 16 осіб

Стрийський район – 36 осіб

Яворівський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 21 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 180 662 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 126

Івано-Франківськ – 20 осіб

Тисменицький район – 19 осіб

Снятинський район – 11 осіб

Косівський район – 21 особа

Калуський район – 1 особа

Галицький район – 9 осіб

Коломийський район – 6 осіб

Рожнятівський район – 5 осіб

Богородчанський район – 1 особа

Городенківський район – 9 осіб

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 23 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 21 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).