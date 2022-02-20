Галицькі хроніки COVID-19: 20 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 625 660 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1357 нових.
З них: 635 – на Львівщині, 394 – на Тернопіллі та 328 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 329 (з початку пандемії).
За минулу добу – 17 нових: 13 – у Львівській області, 2 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,97% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 20 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 144 453 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 394
Тернопіль – 117 осіб
Бережанський район – 39 осіб
Борщівський район – 18 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 21 особа
Заліщицький район – 19 осіб
Збаразький район – 23 особи
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 31 особа
Кременецький район – 5 осіб
Лановецький район – 8 осіб
Монастириський район – 8 осіб
Підволочиський район – 13 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 22 особи
Тернопільський район – 30 осіб
Чортківський район – 25 осіб
Шумський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 20 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 300 671 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 635
Львів – 220 осіб
Бродівський район – 5 осіб
Буський район – 9 осіб
Городоцький район – 11 осіб
Дрогобицький район – 25 осіб
Жидачівський район – 13 осіб
Золочівський район – 35 осіб
Кам'янко-Бузький район – 13 осіб
Миколаївський район – 12 осіб
Мостиський район – 56 осіб
Перемишлянський район – 27 осіб
Пустомитівський район – 47 осіб
Радехівський район – 13 осіб
Самбірський район – 6 осіб
Сокальський район – 36 осіб
Стрийський район – 51 особа
Яворівський район – 56 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 20 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 180 536 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 328
Івано-Франківськ – 36 осіб
Тисменицький район – 6 осіб
Надвірнянський район – 25 осіб
Снятинський район – 1 особа
Косівський район – 28 осіб
Калуський район – 13 осіб
Долинський район – 25 осіб
Галицький район – 30 осіб
Коломийський район – 105 осіб
Рожнятівський район – 5 осіб
Богородчанський район – 12 осіб
Городенківський район – 30 осіб
Рогатинський район – 10 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
20.02.2022