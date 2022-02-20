Галицькі хроніки COVID-19: 20 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 625 660 хворих на сovid-19; за минулу добу – 1357 нових.

З них: 635 – на Львівщині, 394 – на Тернопіллі та 328 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 12 329 (з початку пандемії).

За минулу добу – 17 нових: 13 – у Львівській області, 2 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 1,97% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 20 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 144 453 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 394

Тернопіль – 117 осіб

Бережанський район – 39 осіб

Борщівський район – 18 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 21 особа

Заліщицький район – 19 осіб

Збаразький район – 23 особи

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 31 особа

Кременецький район – 5 осіб

Лановецький район – 8 осіб

Монастириський район – 8 осіб

Підволочиський район – 13 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 22 особи

Тернопільський район – 30 осіб

Чортківський район – 25 осіб

Шумський район – 9 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 20 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 300 671 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 635

Львів – 220 осіб

Бродівський район – 5 осіб

Буський район – 9 осіб

Городоцький район – 11 осіб

Дрогобицький район – 25 осіб

Жидачівський район – 13 осіб

Золочівський район – 35 осіб

Кам'янко-Бузький район – 13 осіб

Миколаївський район – 12 осіб

Мостиський район – 56 осіб

Перемишлянський район – 27 осіб

Пустомитівський район – 47 осіб

Радехівський район – 13 осіб

Самбірський район – 6 осіб

Сокальський район – 36 осіб

Стрийський район – 51 особа

Яворівський район – 56 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 20 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 180 536 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 328

Івано-Франківськ – 36 осіб

Тисменицький район – 6 осіб

Надвірнянський район – 25 осіб

Снятинський район – 1 особа

Косівський район – 28 осіб

Калуський район – 13 осіб

Долинський район – 25 осіб

Галицький район – 30 осіб

Коломийський район – 105 осіб

Рожнятівський район – 5 осіб

Богородчанський район – 12 осіб

Городенківський район – 30 осіб

Рогатинський район – 10 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)