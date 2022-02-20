Командувач ЗСУ: Росія готує теракти в ОРДЛО, аби ввести "миротворців".

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив про те, що Росія готує терористичні атаки на окупованих територіях, аби цим обґрунтувати введення "миротворців" на Донбас.

Про це йдеться у зверненні Залужного, поширеному пізно ввечері у суботу.

"На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей російські кадрові військові та спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати мирні жителі. Ворог прагне використати це як привід для звинувачення України і введення регулярних підрозділів збройних сил РФ під виглядом «миротворців»", - заявив головнокомандувач.

Залужний заявив, що ворог планує мінувати мости, якими окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ, мінувати автомобілі, житлові будинки, громадські об’єкти.

"Під особливою небезпекою перебувають автобуси та потяги з дітьми-сиротами та літніми людьми, яких вивозять за відомими та запланованими ними графіками й маршрутами", - застеріг Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Україна не планує наступальних дій на Донбасі. "Противник використовує примусове вивезення мирного населення, передусім жінок та дітей, для реалізації своїх кривавих провокацій", - підкреслив Залужний.

Акурат у суботу генеральний секретар "Організації договору про колективну безпеку" Станіслав Зась заявив Reuters про те, що ОКДБ пропонує ввести на Донбас війська під виглядом "миротворців" - "скільки треба".