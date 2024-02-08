Зеленський призначив командувачем ЗСУ Олександра Сирського.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного і призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних Сил України.
О 17:59 одночасно з однаковою знимкою з'явилися пости Верховного Головнокомандувача Зеленського та Головнокомандувача ЗСУ Залужного про їхню зустріч і розмову, з повідомлення Президента про оновлене керівництво ЗСУ стало зрозуміло, що Залужного звільнено:
"Зустрівся з генералом Валерієм Залужним.
Подякував за два роки захисту України.
Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України.
Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України.
Час для такого оновлення – саме зараз.
Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді.
Обов'язково переможемо!
Слава Україні!"
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що розмова стосувалася зміни підходів і стратегії й теж завершив запевненням перемоги, конкретизувавши, що переможуть українці (Зеленський вжив формулу "ми переможемо"):
"В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом.
Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова.
Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.
Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України.
Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх.
Українці обов'язково переможуть".
О 18:16 з'явилося повідомлення міністра оборони Рустема Умєрова:
"Генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань – керувати Збройними Силами України під час Великої Війни з росією.
Збройні Сили України разом з усім Народом нашої країни продемонстрували всьому світові, що Україна – буде боротись за своє та за своїх, незважаючи на те, з яким ворогом має справу.
Наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність, і продовжують щодня захищати нашу незалежність.
Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності.
2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії.
Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України.
Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги.
Слава Україні".
О 18:37 у своєму відеозверненні Володимир Зеленський оголосив, що Головнокомандувачем Збройних Сил України призначив генерал-полковника Сирського:
"Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки всім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі.
Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду.
Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським.
Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції.
Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України.
Сьогодні ж говорив із генералами Мойсюком та Забродським. Їх досвід – на службі державі.
2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України".
Доповнено: о 20:50 відповідні укази було оприлюднено на сайті Президента України.
08.02.2024
Олександр Станіславович Сирський народився 26 липня 1965 в Росії, с. Новинки Владімірской області.
У 1986 році закінчив Московське вище загальновійськове командне училище.
У 1996 році закінчив з відзнакою Академію ЗСУ (оперативно-тактичний рівень),
у 2005 році — Національну академію оборони України (оперативно-стратегічний рівень) із золотою медаллю.
Командував 72-ою механізованою бригадою. Дослужився до звання генерал-майора. Станом на 2013 рік був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, був долучений до тодішніх процесів співпраці з НАТО.
З початком бойових дій на сході України був начальником штабу АТО. Був, зокрема, одним із головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, за що нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня й згодом отримав звання генерал-лейтенанта.
2016 року він очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських сил на Донбасі. А у 2017 році був командиром Антитерористичної операції на сході України, яку згодом замінила Операція об'єднаних сил.
З 6 травня до 5 серпня 2019 року — командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ.
З 5 серпня 2019 року — командувач Сухопутних військ Збройних Сил України. З 23 серпня 2020 року — генерал-полковник.
З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну — командувач оборони Києва, за що 18 березня 2022 нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а 5 квітня 2022 року отримав Героя України.
В липні 2022 року був одним із командувачів контрнаступу ЗСУ на Харківщині.
27 липня 2022 року відзначений Хрестом бойових заслуг, а 11 грудня 2022 року — орденом Богдана Хмельницького I ст.
Керував обороною Бахмута (осінь 2022 – весна 2023).