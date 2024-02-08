Зеленський призначив командувачем ЗСУ Олександра Сирського.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного і призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних Сил України.

О 17:59 одночасно з однаковою знимкою з'явилися пости Верховного Головнокомандувача Зеленського та Головнокомандувача ЗСУ Залужного про їхню зустріч і розмову, з повідомлення Президента про оновлене керівництво ЗСУ стало зрозуміло, що Залужного звільнено:

"Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді. Обов'язково переможемо! Слава Україні!"

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що розмова стосувалася зміни підходів і стратегії й теж завершив запевненням перемоги, конкретизувавши, що переможуть українці (Зеленський вжив формулу "ми переможемо"):

"В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом. Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України. Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх. Українці обов'язково переможуть".

О 18:16 з'явилося повідомлення міністра оборони Рустема Умєрова:

"Генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань – керувати Збройними Силами України під час Великої Війни з росією. Збройні Сили України разом з усім Народом нашої країни продемонстрували всьому світові, що Україна – буде боротись за своє та за своїх, незважаючи на те, з яким ворогом має справу. Наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність, і продовжують щодня захищати нашу незалежність. Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності. 2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги. Слава Україні".

О 18:37 у своєму відеозверненні Володимир Зеленський оголосив, що Головнокомандувачем Збройних Сил України призначив генерал-полковника Сирського:

"Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки всім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі. Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду. Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України. Сьогодні ж говорив із генералами Мойсюком та Забродським. Їх досвід – на службі державі. 2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України".

Доповнено: о 20:50 відповідні укази було оприлюднено на сайті Президента України.