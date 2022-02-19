Зеленський їде на день із країни для участі в Мюнхенській конференції.

Президент України Володимир Зеленський вирішив не скасовувати своєї поїздки у суботу до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції, незважаючи на бойову готовність російських військ біля українських кордонів і посилення обстрілів на фронтовій лінії на Донбасі.

Офіс Президента інформує, що в Мюнхені Президент має намір не лише взяти участі у дискусіях конференції, а й відбуде переговори зі світовими лідерами.

"Дискусії на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України. Тому позиція нашої держави має бути представлена достатньо, щоб питання про Україну вирішувалися за участю України", — обґрунтували в ОП.

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"Ситуацію на лінії дотику на Донбасі, в Автономній Республіці Крим та поблизу кордонів України аналізують спеціальні служби нашої держави. У робочому порядку відбувається постійний аналіз розвідувальних даних та обмін інформацією з партнерами. Україна регулярно отримує додаткові актуальні дані розвідки щодо активності російських сил. Ситуація на сході країни повністю контрольована українськими силами безпеки й оборони", — запевнили у президентському офісі.

Під час поїздки до Мюнхена Президент Зеленський має намір зустрітися із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, із віцепрезидентом США Камалою Гарріс, із представниками міжнародних фінансових інституцій тощо. "Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України", — додали в ОП.