Росія вирішила попередити НАТО ядерними навчаннями.

Росія оголосила про масштабні навчання 19 лютого, що включатимуть пуски балістичних і крилатих ракет.

За повідомленнями, у навчаннях візьмуть участь підрозділи Військово-космічних сил, південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів. Також будуть задіяні сили ядерної тріади Росії (стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети та підводні ракетоносці). До маневрів буде залучено і війська Південного військового округу РФ. У ході навчань військові виконають запуски балістичних та крилатих ракет. Це має бути заключний день російських навчань на Чорному морі. Про місце проведення навчань не повідомляється, але прикметно, що Росія оголосила закритою у зв'язку із навчаннями рекордно велику зону в Баренцевому морі. Варто сподіватися, що на навчаннях будуть застосовані нове покоління гіперзвукових ракет.

Навчання сил стратегічного стримування пройдуть під особистим керівництвом президента Путіна, який спостерігатиме за навчаннями з ситуаційного центру, оскільки, як пояснив речник Кремля Дмітрій Пєсков, подібні навіть тренувальні пуски неможливі без глави держави – "ви ж знаєте про знамениту «чорну валізку», «червону кнопку» тощо."

Можливо, разом із президентом РФ за навчаннями спостерігатиме і Лукашенко, який прибув із візитом до Москви.

Про навчання та пуски стало відомо тільки нині, хоч про те, що стратегічні командно-штабні навчання "Гром" за участю всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил РФ відбудуться на початку 2022 року, "джерело, близьке до Міноборони Росії", повідомило ще 3 січня ц.р. Такі навчання проводять щорічно, але, зазвичай, восени, наприкінці "військового навчального року": підводний ракетоносець Північного флоту стріляє міжконтинентальною балістичною ракетою по полігону Кура на Камчатці, а атомна субмарина Тихоокеанського флоту – на полігон Чижа на півночі Росії, також виконується навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракетою ракетними військами стратегічного призначення, а літаки дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії запускають крилаті ракети.

У світі на це звернули увагу 5 лютого, коли Financial Times із посиланням на джерело в конгресі США повідомило, що на закритому брифінгу в палаті представників 3 лютого голова комітету начальників штабів Збройних сил США та директор Національної розвідки, вказали, що Росія вирішила перенести навчання з використанням ядерної зброї з осені на початок року у зв'язку із ситуацією навколо України – як попередження для НАТО, щоб альянс не втручався у разі вторгнення в Україну.

Хоч про місце завтрашніх навчань не повідомляється, звертає увагу те, що Росія оголосила найбільшу в історії зону попередження NOTAM (Notice to Airmen – сповіщення про можливу небезпеку) в норвезькій частині Баренцевого моря як про район можливого ураження російськими ракетами. Зона охоплює територію від Варангер-фіорду на сході майже до острова Ведмежий на північному заході та діє з 16 по 19 лютого.

«Російський НОТАМ — наймасштабніший за площею із часів холодної війни. Це найбільший об'єкт за всю історію сучасності», – підтвердила офіційна представниця норвезьких збройних сил Елізабет Ейкеланд.

Зона має протяжність близько тисячі кілометрів і тягнеться від російського острова Колгуєв у східній частині Баренцевого моря до Ведмежої ущелини на заході. Половина з цієї тисячі проходить у виключній економічній зоні Норвегії у міжнародних водах.

Ведмежий рубіж (Bear Gap) – це військовий термін, що означає стратегічно важливі акваторії від мису Нордкап до острова Ведмежий і далі на північ до Шпіцбергена. Саме тут проходить кордон Баренцевого моря з глибшим Норвезьким морем і знаходиться вихід до Північної Атлантики.

У разі конфлікту російському Північному флоту важливо контролювати Ведмежий рубіж для захисту від сил НАТО своїх стратегічних ракетних підводних човнів у східній частині Баренцевого моря.

У попередженні не уточнюється, які ракети запускатимуться. Проте відомо, що 12 лютого найбільший військовий корабель Північного флоту «Петро Великий» вийшов із Північноморська до Баренцевого моря. Атомний лінійний крейсер озброєний, серед іншого, ракетами "Калібр".