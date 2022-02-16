Оргкомітет нацвідбору «Євробачення» дискваліфікував Аліну Паш.

Співачка Alina Pash, котра здобула перемогу на внутрішньому відборі пісенного конкурсу "Євробачення", оголосила про відмову від участі у змаганнях.

Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram. Перед цим вона розповіла про те, що розірвала контракт зі своїм директором після того, як з'ясувалося, що один із членів команди підробив довідку про перетин кордону Аліною Паш під час поїздки до Криму у 2015 році. Сама співачка стверджує, що вона про фальсифікацію не здогадувалася.

"Я громадянка України. Я дотримуюсь законів України, стараюсь нести традиції та цінності України в світ. У що вилилась ця історія – це зовсім не те, що я закладала у свою пісню. Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів, аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж, погрозам... Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році", – заявила Паш.

"Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі "Євробачення". На жаль. Мені справді дуже жаль", – повідомила вона.

Годиною раніше Аліна Паш опублікувала в Instagram'і відео, зняте у будівлі Державної прикордонної служби України. Вона визнала, що довідка, котра дозволила їй змагатися на "Євробаченні", була сфабрикована. "Член моєї команди намагався знайти цю інформацію якомога швидше і обрав не той шлях, який би погодила я чи будь-хто інший з нас... Я розумію, що людиною із моєї команди рухало бажання допомогти, але такого роду допомога недопустима", – виправдовується вона.

Водночас, як випливає із повідомлення на офіційному сайті суспільного мовника, ініціатором відкликання Аліни Паш таки був оргкомітет.

"16 лютого на позачерговому засіданні організаційний комітет Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 ухвалив рішення про припинення участі у відборі Alina Pash. Співачка не представлятиме Україну на Євробаченні-2022. Пункт 3.4 правил національного відбору на участь у пісенному конкурсі Євробачення-2022 передбачає, що у разі встановлення Суспільним факту подання учасником недостовірної інформації або приховання інформації чи інших істотних обставин щодо учасника, Суспільне має право припинити участь у відборі учасника в будь-який час. Підставою для прийняття такого рішення оргкомітетом стала офіційна відповідь Державної прикордонної служби від 16.02.2022 року щодо недостовірності інформації, яка була надана суспільному мовнику. Артистка висловила згоду з таким рішенням", – ідеться у пресрелізі.

Нагадаємо, 12 лютого у фіналі національного відбору на "Євробачення-2022" перемогла Аліна Паш із піснею "Тіні забутих предків". Вона отримала від глядачів 7 балів і від журі 8 пунктів. Другу сходинку посів реп-гурт Kalush Orchestra (8 очок від глядачів і 6 пунктів від журі). Хлопці з "Калуша" не визнали поразки і поскаржилися на махінації.

Після перемоги Аліни Паш на внутрішньому відборі відновився інтерес до її поїздки у Крим 2015 року. У відповідь на закиди "Суспільне" опублікувало фотокопію довідки співачки. "Учасниця Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу: виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався зі сторони України", – ішлося у коментарі.

Суспільний мовник запевняє, що дотримується принциповості у питаннях колаборацій із країною-агресором. А виявлення порушень умов участі у Нацвідборі вже ставало причиною відсторонення учасників (ідеться, очевидно, про Maruv), "і тут не могло бути винятків".

Натомість активіст і відеоблогер Сергій Стерненко написав на своїй сторінці у facebook, що переможниця національного відбору Аліна Паш мусила підробити довідку від прикордонників, адже все вказує на те, що у серпні 2015 року вона потрапила до Криму з російського берега.

Стерненко стверджує, що 11 серпня Аліна Паш рейсом Київ-Москва покинула територію України і повернулася назад авіарейсом Домодєдово-Київ 14-го. А в Криму перебувала 12 серпня.

Національна суспільна телерадіокомпанія звернулася до Державної прикордонної служби України із закликом перевірити довідку, надану командою переможниці національного відбору "Євробачення" Аліни Паш про те, що вона відвідувала окупований Росією Крим легально, через український пункт перетину кордону.

Державна прикордонна служба України заявила, що не видавала співачці довідки про законний перетин державного кордону.