Інтернет-ресурси українських банків і армії зазнали кібератаки.

Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України офіційно повідомила про масовану DdoS-атаку проти державних банків Українри та армійських структур. Увечері у вівторок в Україні, зокрема, не працювали ресурси "Приватбанку", "Ощадбанку", Міністерства оборони та Збройних Сил України. Атака була спрямована і проти "Дії".

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"ПриватБанк" зазнав DdoS-атаку. Протягом однієї години під час атаки деякі сервіси (АТМ, ТСО) не працювали. Починаючи з 16:30 ці сервіси відновлено. При цьому трафік був інтенсивним, що створювало додаткові ускладнення з доступом до послуг. Наразі спостерігається певна нестабільність в доступі до "Приват24". "ПриватБанк" вживає усіх необхідних заходів, щоб забезпечити доступ клієнтів до всіх послуг. Втім, припускають можливість подальших атак", – ідеться у повідомленні українського страткому.

"Ощадбанк" теж зазнав Ddos-атаки. Увечері вхід на сервіси банку був уповільненим "через додаткове навантаження на канали зв’язку".

Голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний заявив, що "Приватбанк", "Ощад", Міноборони та "Дія" зазнали "небувалої DDOS- атаки".

"Небувалої – це означає, що проти нас працювали безпрецедентно потужно, професійно та не шкодуючи ресурсів, аби лише зашкоди якнайгірше", – написав банкір у Facebook.

Пишний запевнив, що обидва банки вистояли, і жодної загрози збереженню коштів немає.

Зі слів керівника "Ощадбанку", українські інформаційні системи стали лінією фронту. "Від того, як ці переважно молоді хлопці та дівчата – сисадміни, програмери, "кібери" – втримають цю невидиму, але дуже важливу першу лінію оборони, залежить в тому числі і те, як втримають її наші воїни на кордоні та "нульовому" периметрі", – прокоментував Пишний.

Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що атаки зазнала також і "Дія". З його слів, напад розгортався із чотирьох країн – Росії, Китаю,Чехії та Узбекистану.

"Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал "Дія", що було очікуваним. Початковий вектор – Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була відбита", – поінформував Федоров у telegram'і.

Він додав, що для користувачів "Дії" атака залишилася непомітною.

Команда продовжує бути максимально сконцентрованою та мобілізованою.