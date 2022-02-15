Росія заявила, що готова вести переговори, Держдеп відповів, що наперед потрібна деескалація.

 

Президент Росії Путін готовий вести переговори щодо ситуації навколо України і щодо «гарантій безпеки» для Москви, заявив американському телеканалу CNN його речник Дмитро Пєсков:

 

 

«По-перше, президент Путін завжди вимагав переговорів і дипломатії. І фактично він ініціював питання гарантій безпеки для Росії. Україна – лише частина більшої проблеми гарантій безпеки для Росії, і, звичайно, президент Путін готовий вести переговори».

 

Напередодні Серґєй Лавров на зустрічі з Путіним заявив, що "шанси на домовленості є": переговори, за його словами, "не повинні продовжуватися нескінченно, але на даному етапі я запропонував би їх продовжувати і нарощувати", на що Путін відповів: "Добре", – і дав завдання готуватися до цих переговорів.

 

У Державному департаменті США у відповідь на заяви Москви про готовність до подальшого діалогу щодо так званих «гарантій безпеки» для Росії наголосили на необхідності деескалації.

 

«Ми побачили ці коментарі. Чого ми не побачили, то це ознак деескалації. Ми не побачили жодних відчутних, жодних реальних ознак деескалації. Ми були послідовними в тому, що хочемо йти шляхом дипломатії. Ми хочемо вирішити це через діалог, дипломатію, комунікацію. Ми сподіваємося, що росіяни виявлять подібну готовність. Але ми також сказали, що для успіху дипломатії і діалогу вони мають відбуватися в контексті деескалації. А ми не побачили нічого, схожого на деескалацію», – заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу 14 лютого.

 

15.02.2022

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