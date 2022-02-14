У Німеччині можуть конфісковувати майно близьких до Кремля олігархів.

Принаймні така пропозиція пролунала під час сесії Бундестаґу від депутата провладної фракції

Нерухомість російських олігархів у Німеччині може бути конфіскована як санкції у разі вторгнення Росії в Україну. З такою пропозицією виступив заступник голови фракції урядової Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі, її зовнішньополітичний речник Александер Ґраф Ламбсдорф (Alexander Graf Lambsdorff). Про це повідомив німецький новинний N-TV телеканал.

За його словами, деякі олігархи з Росії «мають величезні маєтки у Берліні», які у разі війни повинна конфіскувати німецька держава. Ламбсдорф зазначив, що досі німецька влада дотримувалися юридичного підходу до розуміння санкцій – на його переконання, слід «більш політично підходити до цієї ідеї санкцій».

Політик пояснив це на такому гіпотетичному прикладі: «У разі відсутності у нас впевненості у джерелі коштів (російського олігарха, – Z), використаних для фінансування нерухомого майна Х, нам слід реквізувати нерухоме майно Х». Додатковими евентуальними санкціями проти російських олігархів він назвав обмеження на поїздки та заморожування рахунків.

За словами експерта зі зовнішньої політики ВДП, це повинно дати зрозуміти російському уряду, «що ми вважаємо це справді екзистенційною ситуацією». «Йдеться про європейський світопорядок, про питання, чи повертається війна до Європи», – наголосив він.

На думку Ламбсдорфа, президенту Путіну має стати зрозумілим, що напад на Україну означатиме «кінець відносин із Європою». Економічна взаємодія в цьому випадку буде зведена до абсолютного мінімуму, запроваджуватиметься заборона на певні види діяльності, а рефінансування російських банків стане вкрай складним. «Економічна ціна (вторгнення в Україну, – Z) стане такою високою, як ніколи раніше», – наголосив Ламбсдорф.