Папа Римський закликав відновити "Нормандський формат".

 

Папа Римський Франциск висловив сподівання, що мирні переговори дозволять недопустити бойових дій в Україні і назвав війну безумством.

 

 

Про це йшлося на зустрічі Святішого Отця із паломниками на аудієнції в середу, повідомляє Vatican News.

 

Напочатку Папа Франциск подякував людям, які молилися за мир в Україні 26 січня на його заклик у спеціальний день молитви.

 

"Хочу подякувати всім людям і спільнотам, які минулого 26 січня єдналися в молитві за мир в Україні. Не переставаймо випробувати у Бога миру, аби напруження та загроза війни були подолані шляхом серйозного діалогу, і щоб що цього змогли причинитися також і переговори у "Нормандському форматі". Не забуваймо: війна – це безумство!" – наголосив Папа.

 

Глава Католицької Церкви нагадав, що 11 лютого відзначатиметься Всесвітній день хворого. "Хочу згадати всіх наших дорогих хворих і побажати, щоб усім були забезпечені медичне лікування та духовний супровід", – сказав він, закликавши молитися за хворих, їхніх родичів, медичних працівників, капеланів і всіх, хто опікується хворими.

 

09.02.2022

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