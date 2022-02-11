У тернопільському університеті навчатимуть китайської мови.

Тернопільський національний педагогічний університет оголосив набір на безкоштовні курси китайської мови, яке розпочнеться у березні.
«Інститут Конфуція ТНПУ запрошує на онлайн-курс з китайської мови. Китайська мова входить у трійку найрозповсюджених мов і престижних, знавці навіть базового рівня цінуються у всіх сферах», - зазначено у повідомленні на facebook-сторінці університету.
Безкоштовний онлайн-курс з вивчення початкового рівня володіння китайською мовою вестимуть викладачі Шеньянського педагогічного університету. Основною мовою навчання буде англійська мова.
Для запису на курс, необхідно до 25 лютого заповнити онлайн-форму за посиланням.
Фото facebook.com/TNPU.news, apostrophe.ua11.02.2022