У тернопільському університеті навчатимуть китайської мови.

 

Тернопільський національний педагогічний університет оголосив набір на безкоштовні курси китайської мови, яке розпочнеться у березні.

 

 

«Інститут Конфуція ТНПУ запрошує на онлайн-курс з китайської мови. Китайська мова входить у трійку найрозповсюджених мов і престижних, знавці навіть базового рівня цінуються у всіх сферах», - зазначено у повідомленні на facebook-сторінці університету.

 

 

Безкоштовний онлайн-курс з вивчення початкового рівня володіння китайською мовою вестимуть викладачі Шеньянського педагогічного університету. Основною мовою навчання буде англійська мова.

 

 

Для запису на курс, необхідно до 25 лютого заповнити онлайн-форму за посиланням.

 

Фото facebook.com/TNPU.news,  apostrophe.ua

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