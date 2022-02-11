СБУ застосувала зброю проти копачів бурштину із бензопилами.

 

Державне бюро розслідувань перевіряє правомірність дій працівників управління Служби безпеки України у Рівненській області під час зіткнення з копачами бурштину увечері 10 лютого. Під час сутички п'ятеро "старателів" отримали вогнепальні поранення.

 

 

Про це повідомляє пресова служба ДБР.

 

"За попередньою інформацією, 10 лютого 2022 року приблизно о 17:00 неподалік села Єльне Сарнинського району Рівненської області між правоохоронцями та цивільними сталась сутичка. Співробітники Служби запідозрили їх у незаконному видобутку бурштину і хотіли перевірити цю інформацію. Копачі почали здійснювати опір працівникам СБУ, вчинили бійку із застосуванням ножів, сокир та бензопил, а співробітники СБУ, у свою чергу, почали стріляти із вогнепальної зброї", – йдеться у повідомленні.

 

Унаслідок інциденту п'ятьох цивільних осіб було госпіталізовано з вогнепальними пораненнями. Зазначається, що у чотирьох уражені ноги, в одного – рана передпліччя.

 

"Наразі їхньому життю нічого не загрожує", – додали у бюро.

 

Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням зброї (ч. 2 ст. 365 КК України).

 

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