На Франківщині збудують сучасний лісовий розсадник.

 

Івано-Франківська область стала однією з восьми, у яких 2022 року Держлісагентство планує збудувати насіннєво-селекційні заводи. За даними пресслужби Державного агентства лісових ресурсів також заводи почнуть будувати у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.

 

 

Насіннєво-селекційні заводи дозволяють швидко збільшити потужності вирощування посадкового матеріалу з високими властивостями приймання саджанців - до 95%. 

 

Для будівництва заводу у Франківську використають технології шведської компанії ВСС, яка спеціалізується на вирощуванні саджанців із закритою кореневою системою. 9 лютого франківські лісівники вже зустрілися з шведськими колегами, щоб почути про їхній досвід створення лісових розсадників. 

 

Нагадаємо, що 2021 року в Україні відкрили два насіннєво-селекційні центри – на Львівщині і Донеччині.

 

Львівський лісовий насіннєво-селекційний центр розташований у Брюховичах під Львовом. Його будували кілька років, а коштував він понад 89 мільйонів з бюджетів різного рівня. Зокрема Державного агентства лісових ресурсів і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Початкові потужності комплексу дають можливість вирощувати 3,5 мільйонів сіянців у рік.

 

 

Фото Альони Ніколаєвич.

 

10.02.2022

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