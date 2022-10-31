ООН, Україна і Туреччина домовилися про відновлення транспортування українського зерна.

Про цю домовленість повідомлено Росію, яка намагалася заблокувати зернову угоду.

Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна продовжуватимуть реалізовувати чорноморську зернову угоду. Узгоджено план транзиту на понеділок, 31 жовтня, для 16 суден, які наразі перебувають у турецьких територіальних водах.

Як повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву ООН, погодження плану відновлення руху кораблів зі збіжжям відбулося, незважаючи на вихід Росії з угоди, яка дозволяла експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки. Заява ООН пролунала наступного дня після того, як Росія оголосила, що призупиняє свою участь у чорноморській зерновій ініціативі.

Тимчасом Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі, де працюють російські, українські, турецькі представники, а також співробітники ООН, повідомив, що делегації Туреччини, України та ООН також домовилися про проведення з понеділка 31 жовтня інспекцій на 40 суднах, які виходять з портів України. СКЦ заявив, що російську делегацію було поінформовано про ці плани. Утім наразі жодної реакції Росії на транзитний план ще не було.

Нагадаємо, що Росія в суботу, 29 листопада, призупинила свою участь у зерновій угоді на «невизначений термін». Москва заявила, що нібито не може «гарантувати безпеку цивільних суден» після нападу на її Чорноморський флот. «З урахуванням проведеного 29 жовтня київським режимом за участю фахівців Великої Британії терористичного акту проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у залагодженні безпеки зернового коридору, російська сторона зупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів», – йдеться в заяві Міністерства оборони РФ.

Цей крок Кремля викликав обурення з боку ООН, України, НАТО, Європейської Унії та Сполучених Штатів. ООН і Туреччина – два головні посередники зернової угоди – доклали всіх зусиль, щоб врятувати її. Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш відклав всі інші справи й останні два дні інтенсивно працював над порятунком зернової угоди.