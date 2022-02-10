Трампа звинуватили у змиванні документів в унітаз Білого дому.

Експрезидент США назвав це вигадками і, своєю чергою, звинуватив Демократичну партію у використанні подвійних стандартів.

 

 

Колишній президент США Дональд Трамп періодично особисто змивав деякі офіційні документи в унітазі Білого дому. У цьому його викрила журналістка New York Times Меґґі Габерман (Maggie Haberman) у своїй книзі Confidence Man. Про повідомило американське видання Axios.

 

За словами пані Габерман, у роки свого перебування при владі політик неодноразово нехтував законом про зберігання президентської документації, згідно з яким глава держави повинен зберігати письмові повідомлення, які стосуються виконання ним посадових обов'язків. Так, співробітники Білого дому кілька разів знаходили в унітазі зім'яті документи, які намагався таким чином знищити експрезидент.

 

Також у книзі розповідається про те, що Трамп часто рвав документи, а після того, як залишив свою посаду, забрав зі собою певні «письмові матеріали».

 

Раніше стало відомо, що представники Національного управління архівів та документації (NARA) США вилучили з маєтку Трампа листи, адресовані йому головою Північної Кореї Кім Чен Ином. Також у будинку колишнього американського лідера зберігалося послання, залишене йому у 2016 році його попередником на президентській посаді Бараком Обамою.

 

Дональд Трамп вже встиг відповісти на ці закиди, назвавши їх «вигадками».  «Фейкова історія про те, ніби я спускав папери і документи Білого дому в унітаз, категорично не відповідає дійсності і просто вигадана репортером, щоб привернути увагу до книги, яка складається здебільшого з вигадок», — запевнив Трамп.

 

Американський експрезидент заявив, що Демократична партія США намагається використати цю тему, щоб відвернути увагу населення від того, як погано йдуть справи в країні під керівництвом чинного президента Джо Байдена. «У США, на жаль, стало існувати два правові стандарти: один для республіканців, інший для демократів. Так не повинно бути!» – підсумував він.

10.02.2022

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