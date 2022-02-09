Галицькі хроніки COVID-19: 7 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 595 131 хворий на сovid-19; за минулу добу – 3922 нових.
З них: 2161 – на Львівщині, 1011 – на Тернопіллі та 750 – на Івано-Франківщині.
Всі три галицькі області перейшли пік останої хвилі: за останній тиждень кількість нових випадків в порівнянні з попереднім зменшилась на 2,7% на Тернопіллі, на 15,6% на Львівщині, на 29,4% на Івано-Франківщині і на 16,9% в цілому по Галичині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 976 (з початку пандемії).
За минулу добу – 41 новий: 21 – у Львівській області, 9 – у Тернопільській області, 11 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,01% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 7 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 137 333 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1011
Тернопіль – 330 осіб
Бережанський район – 17 осіб
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 17 осіб
Гусятинський район – 58 осіб
Заліщицький район – 4 особи
Збаразький район – 66 осіб
Зборівський район – 18 осіб
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 70 осіб
Лановецький район – 26 осіб
Монастириський район – 10 осіб
Підволочиський район – 48 осіб
Теребовлянський район – 74 особи
Тернопільський район – 164 особи
Чортківський район – 68 осіб
Шумський район – 28 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 7 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 284 539 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 2161
Львів – 678 осіб
Бродівський район – 35 осіб
Буський район – 12 осіб
Городоцький район – 82 особи
Дрогобицький район – 69 осіб
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 58 осіб
Золочівський район – 86 осіб
Кам'янко-Бузький район – 45 осіб
Миколаївський район – 110 осіб
Мостиський район – 56 осіб
Перемишлянський район – 28 осіб
Пустомитівський район – 285 осіб
Радехівський район – 16 осіб
Самбірський район – 36 осіб
Сколівський район – 47 осіб
Сокальський район – 229 осіб
Старосамбірський район – 17 осіб
Стрийський район – 148 осіб
Яворівський район – 122 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
Станом на 7 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 173 259 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 750
Івано-Франківськ – 204 особи
Тисменицький район – 74 особи
Надвірнянський район – 12 осіб
Снятинський район – 5 осіб
Косівський район – 18 осіб
Калуський район – 95 осіб
Долинський район – 50 осіб
Тлумацький район – 5 осіб
Галицький район – 85 осіб
Коломийський район – 80 осіб
Рожнятівський район – 24 особи
Богородчанський район – 4 особи
Городенківський район – 17 осіб
Верховинський район – 5 осіб
Рогатинський район – 72 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
09.02.2022