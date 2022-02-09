Галицькі хроніки COVID-19: 7 лютого 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 595 131 хворий на сovid-19; за минулу добу – 3922 нових.

З них: 2161 – на Львівщині, 1011 – на Тернопіллі та 750 – на Івано-Франківщині.

Всі три галицькі області перейшли пік останої хвилі: за останній тиждень кількість нових випадків в порівнянні з попереднім зменшилась на 2,7% на Тернопіллі, на 15,6% на Львівщині, на 29,4% на Івано-Франківщині і на 16,9% в цілому по Галичині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 976 (з початку пандемії).

За минулу добу – 41 новий: 21 – у Львівській області, 9 – у Тернопільській області, 11 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,01% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 7 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 137 333 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 1011

Тернопіль – 330 осіб

Бережанський район – 17 осіб

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 17 осіб

Гусятинський район – 58 осіб

Заліщицький район – 4 особи

Збаразький район – 66 осіб

Зборівський район – 18 осіб

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 70 осіб

Лановецький район – 26 осіб

Монастириський район – 10 осіб

Підволочиський район – 48 осіб

Теребовлянський район – 74 особи

Тернопільський район – 164 особи

Чортківський район – 68 осіб

Шумський район – 28 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 7 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 284 539 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 2161

Львів – 678 осіб

Бродівський район – 35 осіб

Буський район – 12 осіб

Городоцький район – 82 особи

Дрогобицький район – 69 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 58 осіб

Золочівський район – 86 осіб

Кам'янко-Бузький район – 45 осіб

Миколаївський район – 110 осіб

Мостиський район – 56 осіб

Перемишлянський район – 28 осіб

Пустомитівський район – 285 осіб

Радехівський район – 16 осіб

Самбірський район – 36 осіб

Сколівський район – 47 осіб

Сокальський район – 229 осіб

Старосамбірський район – 17 осіб

Стрийський район – 148 осіб

Яворівський район – 122 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Станом на 7 лютого 2022 р. (08:00): всього випадків – 173 259 (з початку пандемії), нових за попередню добу – 750

Івано-Франківськ – 204 особи

Тисменицький район – 74 особи

Надвірнянський район – 12 осіб

Снятинський район – 5 осіб

Косівський район – 18 осіб

Калуський район – 95 осіб

Долинський район – 50 осіб

Тлумацький район – 5 осіб

Галицький район – 85 осіб

Коломийський район – 80 осіб

Рожнятівський район – 24 особи

Богородчанський район – 4 особи

Городенківський район – 17 осіб

Верховинський район – 5 осіб

Рогатинський район – 72 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 лютого 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)