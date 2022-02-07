ISW: Росії не вигідне широке вторгнення – Москва використає ракетні удари.

Інститут з вивчення війни (США) у доповіді на тему російських мілітарних цілей дійшов висновку, що Росія не зважиться на широкомасштабне вторгнення проти України, бо воно не відповідатиме двом ключовим цілям Москви – встановленню стійкого контролю над Україною та роздробленню і нейтралізації НАТО.

Про це йдеться у звіті, опублікованому на офіційному сайті ISW.

Активіст української громади у Берліні Олександр Снідалов зазначає, що це один із найґрунтовніших оглядів, котрі він читав за минулі пів року.

"Останні шість місяців я слідкував за публікаціями різноманітних військово-аналітичних центрів, щоб зрозуміти, як західні військові експерти (в першу чергу американські) оцінюють наміри РФ, якими індикаторами послуговуються та які рішення пропонують. Нещодавно один із найадекватніших (моя суб’єктивна думка) центрів, ISW, опублікував огляд ситуації, який є знаковим", – поділився Олександр.

Інститут з вивчення війни зазначає, що російські військові групи можуть здійснити масове вторгнення в Україну з півночі, сходу та півдня, "що може дати Путіну фізичний контроль над Києвом та іншими великими українськими містами, дозволяючи йому диктувати умови", які б досягли першої з двох ключових цілей – встановлення контролю над Україною.

"Однак таке вторгнення може підірвати його зусилля щодо досягнення другої мети, оскільки могло б згуртувати альянс НАТО навколо необхідності реагувати на такий драматичний акт агресії. Вторгнення також тягне за собою значні ризики та певні високі витрати. Російські військові дії, зосереджені на обмежених військових операціях на півдні та південному сході України, у поєднанні з короткою, але широкомасштабною та інтенсивною авіаційною і ракетною кампанією, могли б краще позиціонувати Путіна для досягнення обох цілей, а також зменшити ймовірні витрати та ризики для Росії", – йдеться у доповіді, що її переклав Снідалов.

Експерти ISW прогнозують, що:

– Росія не буде проводити повне механізоване вторгнення, щоб завоювати всю Україну цієї зими;

– Російські механізовані війська будуть відкрито широкомасштабно розгорнуті на окупованому Донбасі до середини лютого;

– Росія може розпочати повітряно-ракетну кампанію по всій неокупованій Україні у поєднанні з відкритим розміщенням на окупованому Донбасі;

– Росія може здійснювати обмежені наземні вторгнення на північ і захід з окупованого Донбасу та/або на північ з Криму.

"Ми оцінюємо, що така повітряна кампанія в неокупованій Україні є значно ймовірнішою, ніж вторгнення з метою захоплення значних територій неокупованої України, зокрема Києва та інших великих міст. Путін може розпочати повітряну та ракетну кампанію та/або обмежені наземні вторгнення на південний схід та південь України до того, як російські війська завершать розгортання та підготовку вздовж північного українського кордону та Білорусі", – йдеться у публікації.

На думку аналітиків, російська авіаційно-ракетна кампанія, спрямована як на окуповану, так і на неокуповану Україну, може стати навіть більшою проблемою для США і НАТО, ніж вторгнення із метою окупації більшої частини України – "так само, як ситуація з живими заручниками створює більше напруженості та ускладнень, ніж завершене вбивство".

"Після того, як російські механізовані сили захопили столицю та великі міста України, ефективні важелі впливу Путіна на Захід значно слабнуть, оскільки він використає майже повну міру своєї здатності завдати шкоди Україні і не залишить Заходу простору, аби спробувати стримати дії або запобігти шляхом умиротворення. Однак часткова атака, яка зберігає видиму здатність йти далі, посилює тиск на Захід, щоб він задовольнив деякі вимоги Путіна, щоб відмовити його від подальшого насильства", – обґрунтовують автори публікації.

Утримання від завоювання Києва та великих українських міст дозволяє Путіну продовжувати вимагати від Заходу поступок, які виходять за межі українських проблем, наприклад, загальні зобов’язання не розширювати НАТО далі. Водночас, військове завоювання України Росією робить такі зобов’язання нерелевантними і зменшує тиск на Захід. Натомість авіаційно-ракетна кампанія залишає українську державу номінально незалежною, одночасно із оточеними і наляканими урядом і народом.



На думку ISW, повітряно-ракетна кампанія проти неокупованої України становила б менші витрати та ризики для Росії порівняно з вторгненням та окупацією території. В той же час, вона спричинила б більше витрат і ризику, ніж просто відкрите переміщення російських військових сил на окупований Донбас без нападу за межі нинішньої лінії зіткнення.

Цілі російської авіаційно-ракетної кампанії проти України могли б включати:

– Збільшення роз’єднаності та протиріч у Західному альянсі;

– Посилення тиску на Захід, аби він пішов на більші поступки щодо розширення НАТО загалом і розташування сил НАТО у Східній Європі;

– Примус України до подальших поступок вимогам Росії щодо окупованого Донбасу;

– Примус України до прийняття нової редакції "мінських угод" або зовсім іншої угоди, що передбачала б ще більше поступок, які підривають український суверенітет;

– Примус України до внесення зміни до Конституції, щоб виключити членство в НАТО;

– Перешкоджання діяльності українського уряду;

– Створення кризи управління та стабільності в Україні шляхом примусу до поступок, які б обурили українських патріотів;

– Послаблення української економіки;

– Серйозне послаблення української армії, з метою встановлення умов для подальших вимог або для активніших російських військових дій, якщо Путін не зможе забезпечити свої цілі за допомогою цієї обмеженої військової кампанії.

"Повітряна і ракетна кампанія досягне вище наведених цілей з більшою ймовірністю, ніж просто відкрите переміщення російських військових сил на окупований Донбас", – підкреслили автори публікації.

Згідно з висновком ISW, відкрите розміщення військових сил Росії на Донбасі, у поєднанні з російською авіаційно-ракетною кампанією, має потягнути за собою введення усього спектру запланованих каральних санкцій США та Європи проти Росії. Понад те, експерти закликають альянтів захистити небо над Україною.

"Найкращий спосіб стримування або зриву авіаційно-ракетної кампанії – це розгортання Сполученими Штатами та НАТО систем протиповітряної та протиракетної оборони наземного та морського базування (включно з винищувачами), для того щоб збивати російські пілотовані літаки, які атакують цілі в неокупованій Україні. Такі заходи з боку союзників призвели б до високих втрат з боку Росії та могли б переконати Путіна уникати подібної операції або припинити її швидко, у разі, якщо вона все ж розпочнеться", – апелюють експерти інституту.

Також вони ввважають важливим "визначити поріг, за яким продовження таємного розміщення військових сил Росії на окупованому Донбасі спричинить відповідь".