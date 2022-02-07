Україна отримала $1,5 млрд і понад тисячу тонн зброї.

Обсяг посиленої політичної, безпекової та економічної підтримки Україні перетнув позначку у 1,5 млрд доларів. А обсяги отриманої оборонної зброї та військового обладнання перевищили 1 тис. тонн.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, голова української дипломатії зауважив, що Київ перебуває на постійному зв’язку з партнерами та продовжує консолідувати міжнародну коаліцію на підтримку України.

"Завдяки цій роботі Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Її загальний обсяг за ці тижні та місяці перетнув позначку у півтора мільярда доларів, а обсяги доставленої до України оборонної зброї та військово обладнання – загальну вагу в понад тисячу тонн", – сказав міністр.

Кулеба відзначив, що рекордні обсяги підтримки мають важливе політичне значення та посилюють позиції України за столом переговорів.