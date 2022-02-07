Багато стриманого оптимізму

Україна входить і виходить у карантин, її впізнавані громадяни чинять несусвітні дурниці, а близькі та далекі сусіди пророкують нам серйозні проблеми. Все традиційно погано, але нічого страшного. Огляд подій тижня в Україні.

Візити тижня

Так інтенсивно керівники впливових країн до України ще не їздили. Володимир Зеленський міг би змарніти, активно тиснучи руку своїм закордонним колегам, а вивчити, як буде "Ласкаво просимо" англійською, польською, нідерландською і турецькою, годен тільки справжній поліглот.

Загалом все склалося добре. Прем'єр-міністр королівства Нідерланди Марк Рютте повідомив: "Нідерланди будуть підтримувати Україну, як тільки можуть. Ми пропонуємо свою допомогу для відбиття кібернападів. Ми говорили про економічні відносини. Вони потужні і процвітають… Ми відреагували на пандемію та будемо говорити далі, як ми можемо розвивати наші двосторонні відносини. Тут можна багато зробити".

Аналогічний польський чиновник Матеуш Моравецький втішив: "Польща також сама готова надавати Україні в міру можливостей допомогу в питаннях газової сфери, обороноздатності, стабілізації економіки, а також у гуманітарних питаннях, що вже робимо". Крім "гуманітарних питань" Польща готова передати Україні декілька тисяч артилерійських нарядів, набоїв, протиповітряних снарядів типу "Грім", а також легких мінометів та дронів.

Англієць Борис Джонсон пам'ятає про свого попередника Черчілля, а тому згадав про неможливість нової угоди в Ялті, де перемалюють карту Європи на догоду спадкоємцю Сталіна.

Зустріч з Реджепом Таїпом Ердоганом була найпрагматичнішою. З турками підписали угоду про зону вільної торгівлі, домовилися про спільне виробництво безпілотників "Байрактар" і подумали про посередництво Туреччини у перемовинах з РФ. Останній пункт — суто дипломатична умовність, а про вільну торгівлю треба буде добре думати у найближчому майбутньому, бо конкуренції в економіці ніхто не скасовував.





Міжнародне тижня

Збіг візитів Джонсона і Моравецького до Києва поєднали з виникненням ідеї про новітній троїстий союз, де Велика Британія, Польща і Україна об'єднаються і стануть потугою, що пояснюватиме Європі, як правильно розвиватися. Англієць і поляк таки на печерських пагорбах побували, "God Save the Queen" і "Jeszcze Polska nie zginęła" всі охочі собі пригадали, але реального результату від новітнього альянсу поки що не вийшло. У вітчизняному міністерстві закордонних справ деталей бесід з прем'єрами Польщі і Об'єднаного Королівства не розголошували, але дипломатично повідомили, що співпрацювати на всіх рівнях ми будемо, а яким саме чином це відбуватиметься, то ми довідаємося згодом.

Після приїзду в Україну Бориса Джонсона якось несподівано в європейських ЗМІ з'явилася інформація про можливу відставку цього політика. Моравецькому такого ще не пророкують, але такого вже можна чекати, і треба віддати належне російським пропагандистам і спеціалістам щодо розміщення правильної для них інформації. А в Україні треба пам'ятати про медіа-гігієну.

Халепи тижня

На кілька днів прізвища Трухін, Дмитрук і Кузьміних стали популярними до непристойності. Спільне у цих трьох добродіїв є те, що вони народні депутати, потрапили у Верховну Раду як "нові обличчя", які "зробили їх знову", а потім стали персонажами чергової серії комедії під загальною назвою "українська політика". Один бігав по столах і ламав меблі в Одесі, бо мав там якісь інтереси з нерухомістю, другий нібито переховувався від НАБУ, яке цікавилося його хабарями, третій пропонував поліцейському 150 тисяч доларів, бо хотів піти до лісу.

Всі три історії абсурдні, і якби їх екранізували, то ці комедії не виправдали б вкладених у них коштів. Але публіку в Україні Трухін, Дмитрук і Кузьміних потішили. На них звертали увагу майже так само часто, як на пандочок, що відкривали олімпійські ігри в Пекіні. Інтерес до резонансних справ нардепів, які мали б закінчитися відставками, судовими засіданнями чи принаймні суїцидом, спаде ще до закінчення Олімпіади, бо китайські панди можуть втомитися тішити двоногих, а українські нардепи в продукуванні скандалів невтомні.

Конспірологія тижня

Вищеназваних парламентаріїв докупи об'єднав ще один персонаж. З чиєїсь легкої руки у інформаційний простір була закинута ідея, що Трухін на бориспільській трасі зваблював мішком грошей поліцейського, Дмитрук товкся по стромах в Одесі, а Кузьміних ховався невідомо де, з дозволу міністра внутрішніх справ Монастирського. Трухін цього чиновника навіть привселюдно згадував, а потім Дениса Анатолійовича до справ приплели з делікатністю нетверезого слона на виставці робіт Фаберже.

Чомусь відмазувати свою репутацію Монастирський вирішив на брифінгу під час проведення тактико-спеціальних навчань підрозділів МВС на Київщині, де сказав, що якби депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін зателефонував йому після ДТП, то "був би посланий".

Реакція міністра була зарахована, а конспірологи продовжили шпортати тему про довгі руки попередника Монастирського Арсена Авакова, який всі ці скандали організував і показав на світ Божий. На предмет такого підступу сам Арсен Борисович ніяк не реагує, але буде дуже цікаво, коли він щось скаже і кине в когось склянкою. Підозріло давно Аваков нічого подібного не робив.