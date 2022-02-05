ХДС/ХСС знову вибивається в лідери електоральних преференції німців.

СДПН, залишаючись при владі, стрімко втрачає рейтинг популярності, так само як і її лідери.

За два місця з моменту, коли соціалдемократ Олаф Шольц обійняв посаді бундесканцлера Німеччини, його партія відчутно втратила підтримку німецьких виборців. У той час, як християнські-демократи, чиєю представницею була попередня канцлерка Анґела Меркель, навпаки, відчутно підвищили свій електоральний рейтинг, ставши лідерами партійно політичного ландшафту Німеччини. Про це свідчать свіжі опитування громадської думки ARD-DeutschlandTrend, проведені інститутом Infratest dimap на замовлення громадсько-правового телеканалу ARD.

Уперше за останні півроку блок Христинянсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) випередив за рейтингом Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН). Згідно з результатами опитувань, якби вибори до Бундестаґу відбувалися найближчим часом, то за ХДС/ХСС проголосувало б 27 відсотків повнолітніх громадян ФРН. За СДПН готові проголосувати лише 22 відсотки німців. Якщо порівнювати з результатами опитувань, проведених на початку січня, то соціал-демократи втратили чотири відсоткові пункти підтримки. Християнські демократи стільки ж здобули.

Підтримка партії «Союз90/Зелені» не змінилася. За неї готові проголосувати 16 відсотків респондентів. І це єдина партія з урядової коаліції, рейтинг якої не опустився за місяць, що минув.

Ще ода урядова політична сила – Вільна демократична партія – втратила один відсотковий пункт. Наразі за неї готові проголосувати 10 відсотків німців.

Як це не прикро визнавати, але трохи покращила свій рейтинг (+1%) ксенофобська і прокремлівська партія «Альтернатива для Німеччини». Якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, то за АдН проголосувало б 12 % виборців.

Ще одна політична сила – Ліва партія, яка теж близька до Кремля – зберегла рейтинг на попередньому рівні. Нині її підтримує п’ять відсотків німецьких виборців.

Втрачає особисту популярність і більшість урядових політиків. Передовсім це стосується самого бундесканцлера. За минулий місяць його рейтинг довіри впав аж на 17 відсотків, досягнувши 43%.

На шість відсотків опустився рейтинг довіри в лідера лібералів, міністр фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner). Тож тепер йому довіряє стільки ж, скільки й бундесканцлерові – 43%.

Найсильніше довіра похитнулася у співголови «зелених», віцеканцлера Роберта Габека (Robert Habeck). Його рейтинг впав на дев’ять відсоткових пунктів – до 39%.

Тим часом друга співголова «зелених», міністерка закордонних справ Анналєна Бербок (Annalena Baerbock) покращила свій імідж серед німців. Її рейтинг довіри зріс на чотири відсоткові пункти, сягнувши 36%.

Згідно з цим же соціологічним дослідженням, більшість мешканців Німеччини підтримує стриманість федерального уряду в конфлікті навколо України. Так, майже три чверті респондентів (71 відсоток) не схвалюють евентуального постачання озброєнь Києву. Лише кожен п'ятий (20 відсотків) погоджується з можливістю постачання, причому набагато частіше схвалюють цю можливість у західних землях (22 відсотки), ніж у східних (14 відсотків).

43 відсотки учасників опитування погоджуються з антиросійськими санкціями. Та майже стільки ж респондентів (44 відсотки) вважають цей захід помилковим. Причому явна більшість німців (57%) виступає за те, щоб санкції не торкалися «Північного потоку-2».

Водночас понад половина німців (51 відсоток) вважають, що НАТО слід уважніше поставитися до російських пропозиції щодо безпеки в Європі. Лише чверть опитаних (28%) виступає проти цього.