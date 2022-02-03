Резніков заявив, що риторика Росії змінилася, а загроза ослабла.

Міністр оборони України Олексій Резніков констатував, що риторика Кремля зазнала змін. А рівень загрози вторгнення зменшився.

Про це Резніков сказав на брифінґу у четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мені здається, що серйозно почала змінюватися, зокрема, риторика в Кремлі. Я теж звернув на це увагу, і я хотів би звернути вашу увагу, що останнім часом персонально їх непокоїть термін підльоту ракет. Це викликає, напевно, якусь персональну фобію", – заявив голова Міноборони.

Резніков вважає, що ймовірність значної ескалації на українсько-російському кордоні низька.

"Ми не фіксуємо сьогодні формування ударних підрозділів", – сказав він, зазначивши, що українська розвідка постійно фіксує всі зміни та порівнює свої дані з даними партнерів.

З його слів, десантні кораблі Росії, передислоковані з Північного флоту до Середземного моря, прямують до сирійського порту Тартус, проте він не виключив, що в майбутньому вони можуть бути спрямовані до Чорного моря.

Загалом російські підрозділи налічують орієнтовно 115 тис. наземного компоненту – на території Білорусі, прилеглих до України районах РФ, тимчасово окупованих територіях ОРДЛО та Криму.

Говорячи про російсько-білоруські навчання, які цими днями розпочинаються в Білорусі, Резніков зазначив, що "ми точно не маємо наміру вчиняти провокацій щодо Білорусі й не очікуємо на провокації з їхнього боку".

"Ми вважаємо, що немає жодних підстав для ворожнечі та недружнього нерозуміння. Ми сподіваємось, що перебування російських військ буде тимчасовим і після завершення навчань вони вийдуть із території Білорусі", – сказав міністр оборони.

Резніков запевнив, що Україна не має жодних войовничих намірів у стосунку до Росії та окупованих російськими силами територій.

"Україна не планує жодного наступу ні на Донбас, ні в Крим. Ми говоримо лише про політико-дипломатичні майданчики вирішення цього озброєного міжнародного конфлікту з РФ. Я хочу заспокоїти в Москві всіх: наступати сьогодні ніхто не планує, нікого завойовувати, бо це життя людей, насамперед життя українців, ми не будемо їх наражати на такі ризики", – наголосив голова Міноборони

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Олексій Резніков відзначив і те, що становище на Донбасі теж заспокоїлося.

"Ми фіксуємо зменшення кількості бойових втрат. За останній 21 день не загинув жоден воїн. Я сподіваюся, що це збережеться і в майбутньому. Це свідчить про те, що режим припинення вогню продовжує працювати. Ми розраховуємо на дипломатичне врегулювання як на базовий сценарій", – сказав міністр.

З його слів, знизилася інтенсивність провокацій із боку бойовиків. Одночасно, зазначив він, Росія продовжує постачання їм зброї та паливно-мастильних матеріалів. Але при цьому, як повідомив міністр, за інформацією розвідки, найманці мають пригнічений психологічний стан.