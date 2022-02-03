НАТО попередило про перекидання до Білорусі 30 тисяч російських солдатів.

Столтенберґ заявив про найбільше розгортання військ РФ у Білорусі після «холодної війни».

 

 

За останні дні Росія перекинула до Білорусі близько 30 тисяч вояків та сучасне озброєння. Про це у четвер, 3 лютого, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґ.

 

«Це стало найбільшим військовим розгортанням російських військ у Білорусі з часів закінчення “холодної війни”. Приблизна кількість 30 тисяч військовослужбовців, а також вояки сил спеціального призначення, винищувачі Су-35, системи протиповітряної оборони С-400 і ракетні системи подвійного призначення “Іскандер”», – розповів Столтенберґ, виступаючи перед журналістами в Брюсселі. Він підкреслив, що все це відбувається паралельно зі щорічними навчаннями ядерних сил РФ.

 

Раніше того ж дня Міністерство оборони РФ повідомило, що в рамках навчань під назвою «Союзная решимость – 2022» до Білорусі доставлено систему ППО далекої дії С-400 «Тріумф». Її готують для бойового чергування на полігоні під Брестом.

 

Окрім того, до Мінська прибув російський міністр оборони Сергій Шойгу, який зустрівся з білоруським правителем Олександром Лукашенком. Маневри російських та білоруських військ заплановані на 10 днів – від на 10-го до 20-го лютого.

03.02.2022

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