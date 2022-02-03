США, Швеція, Швейцарія, Британія і Канада запустили "Партнерство за сильну Україну".

США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу спільного міжнародного фонду "Партнерство за сильну Україну" обсягом 35 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомила інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

Зі слів віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, проєкти, котрі профінансує фонд, будуть спрямовані на громади, їхню стійкість, людей, які потребують підтримки і держави, і міжнародної спільноти.

"Це важливо для наших людей на Сході та півдні нашої країни, це важливо для всіх українців - знати й вірити, що ми не самі, ми стоїмо пліч-о-пліч", – сказала Верещук під час презентації.

Вона запевнила, що "кожен фунт, уся вкладена енергія і мотивація будуть використані ефективно".

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що партнери разом із українським урядом через цей фонд віддані підтримці постраждалих від російської агресії на сході України. З її слів, Британія зробить у фонд внесок обсягом 11,5 млн фунтів стерлінгів протягом трьох років.

Міністр іноземного розвитку та співробітництва Швеції Матильда Ернкранц наголосила, що фонд "Партнерство за сильну Україну" зробить свій внесок у посилення України перед обличчям російської агресії.

"Я сподіваюся, що цей фонд заповнить прогалину в підтримці України, і ми зможемо реагувати швидко, гнучко на потреби, які з'являтимуться в українців у таких важких обставинах, спричинених російською агресією проти України", – сказала Ернкранц.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повідомила, що США через USAID мають намір збільшити свій внесок у фонд з 5 до 10 млн доларів.

"Мій уряд непохитно підтримує сильну, успішну Україну, в межах якої існує безпека. Цей проект забезпечує важливий шлях до цієї мети. Ви маєте повну підтримку мого уряду, мою і всієї команди посольства США в Києві, щоб утілити це в життя", – заявила Квін.

Посол Канади в Україні Лариса Галадза наголосила, що Канада надає до фонду від 10 до 15 млн канадських доларів, щоб стримати ескалацію.

"Ми об'єднуємося з національними, регіональними місцевими установами, а також із громадянським суспільством, щоб зосередитися на потребах людей, їхніх громад, вибудувати довіру й соціальну згуртованість", – пояснила Галадза.

Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд повідомив, що існує реальність конфлікту, російської окупації та гібридної війни, яка впливає на українців.

"Наше партнерство спрямоване переважно на цю реальність через надання українцям у найбільш уражених регіонах коштів для консолідації своєї громади й побудови майбутнього, що базується на цінностях свободи та демократії – цінностях, які мають превалювати в усій Україні в межах її міжнародно визнаних кордонів. Безпека і стабільність України – це наша безпека і стабільність", – додав Вільд.