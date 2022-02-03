США, Швеція, Швейцарія, Британія і Канада запустили "Партнерство за сильну Україну".

 

США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу спільного міжнародного фонду "Партнерство за сильну Україну" обсягом 35 млн фунтів стерлінгів.

 

 

Про це повідомила інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

Зі слів віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, проєкти, котрі профінансує фонд, будуть спрямовані на громади, їхню стійкість, людей, які потребують підтримки і держави, і міжнародної спільноти.

 

"Це важливо для наших людей на Сході та півдні нашої країни, це важливо для всіх українців - знати й вірити, що ми не самі, ми стоїмо пліч-о-пліч", – сказала Верещук під час презентації.

 

Вона запевнила, що "кожен фунт, уся вкладена енергія і мотивація будуть використані ефективно".

 

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що партнери разом із українським урядом через цей фонд віддані підтримці постраждалих від російської агресії на сході України. З її слів, Британія зробить у фонд внесок обсягом 11,5 млн фунтів стерлінгів протягом трьох років.

 

Міністр іноземного розвитку та співробітництва Швеції Матильда Ернкранц наголосила, що фонд "Партнерство за сильну Україну" зробить свій внесок у посилення України перед обличчям російської агресії.

 

"Я сподіваюся, що цей фонд заповнить прогалину в підтримці України, і ми зможемо реагувати швидко, гнучко на потреби, які з'являтимуться в українців у таких важких обставинах, спричинених російською агресією проти України", – сказала Ернкранц.

 

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повідомила, що США через USAID мають намір збільшити свій внесок у фонд з 5 до 10 млн доларів.

 

"Мій уряд непохитно підтримує сильну, успішну Україну, в межах якої існує безпека. Цей проект забезпечує важливий шлях до цієї мети. Ви маєте повну підтримку мого уряду, мою і всієї команди посольства США в Києві, щоб утілити це в життя", – заявила Квін.

 

Посол Канади в Україні Лариса Галадза наголосила, що Канада надає до фонду від 10 до 15 млн канадських доларів, щоб стримати ескалацію.

 

"Ми об'єднуємося з національними, регіональними місцевими установами, а також із громадянським суспільством, щоб зосередитися на потребах людей, їхніх громад, вибудувати довіру й соціальну згуртованість", – пояснила Галадза.

 

Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд повідомив, що існує реальність конфлікту, російської окупації та гібридної війни, яка впливає на українців.

 

"Наше партнерство спрямоване переважно на цю реальність через надання українцям у найбільш уражених регіонах коштів для консолідації своєї громади й побудови майбутнього, що базується на цінностях свободи та демократії – цінностях, які мають превалювати в усій Україні в межах її міжнародно визнаних кордонів. Безпека і стабільність України – це наша безпека і стабільність", – додав Вільд.

 

03.02.2022

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